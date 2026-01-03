Saint-Denis : fermeture annuelle du téléphérique Papang du 7 au 16 janvier pour maintenance

Il ne vous reste plus que 3 jours si vous souhaitez faire un petit tour en Papang, le téléphérique ferme ses portes pour sa visite technique annuelle réglementaire. Des navettes bus seront à votre disposition du mercredi 7 au vendredi 16 janvier 2026 inclus. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Prévue au contrat d’exploitation, cette opération est une étape normale de la vie de l'appareil qui fonctionne 350 jours par an. Comme pour tout téléphérique urbain, ce contrôle complet garantit un niveau de sécurité maximal aux usagers.

Cette opération réglementaire est le gage d’une exploitation sereine tout au long de l'année. Ces contrôles approfondis permettent d'assurer la longévité de l'appareil et la ponctualité de vos trajets

futurs.

- Des navettes supplémentaires du réseau Citalis -

Durant les interventions une alternative sera proposée aux utilisateurs du PAPANG.

Des navettes supplémentaires de bus du réseau Citalis desserviront les 5 stations entre Bois de Nèfles et le Chaudron. Les informations concernant les horaires et la desserte en bus seront accessibles depuis le site internet de citalis

Le service téléphérique reprendra le 17 janvier 2026 à 6h avec un niveau de performance et de sécurité certifié.