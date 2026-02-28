Il était une fois nos grands-mères...

Ce dimanche 1er mars 2026, les grands-mères sont célébrées en France, mais aussi au Canada, en Belgique ou encore en Suisse. Gardiennes des traditions, à La Réunion elles occupent une place particulière dans nos vies. Parfois d'autant plus précieuse que le temps finit par en effacer les contours. (Photo www.imazpress.com)

Il y a des souvenirs qui tiennent dans presque rien. Une odeur de café. Le goût d'une tarte aux pommes. Une sensation de chaleur, de sécurité.

Je me souviens m'être endormie, enfant, sur le ventre de ma mamie, ma grand-mère paternelle. Bercée par le rythme de sa respiration, j'avais l'impression que le monde pouvait bien s'agiter autour... là, je ne risquais rien.

Je me souviens aussi des goûters chez mémé, ma grand-mère maternelle. Un morceau de pain coupé, ouvert en deux, un peu de beurre et un carré de chocolat glissé à l'intérieur.

Si à l'époque ces scènes n'avaient rien d’exceptionnel, aujourd’hui, elles ont la valeur d’un trésor.

- Un pillier pour la famille -

À La Réunion, la grand-mère est bien plus qu'un membre de la famille. C'est elle le pilier. Dans de nombreux foyers, elle est celle qui transmet la langue, les recettes, les histoires. Celle qui garde les enfants après l'école ou les surveille pendant que les parents travaillent.

La grand-mère est souvent la mémoire vivante de la famille. Elle sait d'où l'on vient. Elle se rappelle les noms, les anecdotes. Elle est aussi celle qui sait garder les secrets. Elle est ce fil discret qui relie le passé au présent.

Mais le temps fait son oeuvre.

- Des souvenirs précieux -

J'ai perdu ma grand-mère maternelle à l'âge de 7 ans. Les souvenirs que j'ai d'elle sont fragmentés, presque flous, comme des photos qui auraient perdu de leurs couleurs au soleil. Ma mamie est partie il y a 8 ans. Je pensais avoir le temps de lui poser plus de questions, d'écouter plus d'histoires de la vie lontan, de m'imprégner encore de sa présence.

On croit toujours qu'il y aura une prochaine visite, un prochain repas dominical. Puis un jour, il n'y en a plus.

Avec leur disparition, ce ne sont pas seulement des êtres aimés qui s'en vont. Ce sont des repères, des voix, des gestes. Et avec, une part de notre enfance? Les souvenirs restent. Parfois s'estompent.

On ne se rappelle plus exactement le motif des broderies sur la nappe ou le son exact de leur rire, mais on se souvient de ce que l’on ressentait : la sécurité, l’attention, l’amour sans condition...

- Fête des grands-mères -

Finalement, la fête des grands-mères, ce n'est pas seulement offrir des fleurs ou passer un coup de téléphone pour prendre des nouvelles. C'est célébrer le rôle de ces femmes, souvent discret mais essentiel dans l'équilibre d'une famille. C'est aussi, peut-être, prendre conscience de l'urgence qu'il y a à créer des souvenirs tant qu'il en est encore temps. S'asseoir sur le perron, un peu plus longtemps, à leurs côtés et leur demander de raconter, encore une fois" cette histoire que l'on connaît par coeur.

Parce qu'un jour, il ne restera que ces instants-là. Et on réalisera que derrière chaque famille solide, il y avait une grand-mère. Alors tant qu'elles sont avec vous profitez de chaque instant, même les plus ordinaires.

L'équipe de Imaz Press souhaite une belle fête à toutes les grands-mères.

vg / www.imazpress.com / [email protected]