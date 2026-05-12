Foire agricole : des plants de fruits à pain remis gratuitement aux agriculteurs de Bras-Panon

Ce mardi 12 mai 2026, la ville de Bras-Panon, en partenariat avec la Chambre d'agriculture a remis les premiers plants de fruits à pain à plusieurs agriculteurs, membres de l’association des producteurs de Bras-Panon. Un temps fort organisé durant la Foire agricole, concrétisant ainsi plusieurs années de coopération et d’expérimentation autour de cette culture d’avenir (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette remise de plants, poursuivie d'une signature de convention, marque une nouvelle étape dans la construction de cette filière locale. Écoutez.

- Un projet de plusieurs années pour développer le fruit à pain -

Tout a débuté le 8 mars 2024. Ce jour-là, le maire de la commune, Jeannick Atchapa, reçoit l'ancien président de la Chambre d'agriculture, Frédéric Vienne et le président de la Chambre d'agriculture de la Polynésie française.

"Il est venu nous accompagner pour développer le fruit à pain à La Réunion et apporter son expertise technique", indique le maire.

Le président de la Chambre Verte de Polynésie avait apporté avec lui, 2.500 plants de fruits à pain.

- Une variété nouvelle de fruit à pain pour La Réunion -

Cette variété, différente de celle présente à La Réunion, a été par la suite, plantée par la pépinière communale.

Des plants distribués gratuitement par la Polynésie Française, acheminés gratuitement et remis gratuitement aux agriculteurs de Bras-Panon. Des agriculteurs qui s'engagent, par la signature d'une convention à "respecter l'itinéraire technique fourni par la Chambre d'agriculture, assurer le suivi de la parcelle, participer aux formations organisées dans le cadre du programme et signaler toutes anomalies", liste Jeannick Atchapa.

Par la suite, d'autres agriculteurs se verront remettre des plants de fruits à pain pour production. "La demande est réelle", dit le maire de Bras-Panon.

Un premier pas pour structurer et développer cette filière fruits à pain dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de Bras-Panon, en coopération avec la Chambre d’Agriculture, de la CCIR, de la CMAR, de l’ADIR, de Pro Vanille.

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