Fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif : lancement de l’appel à projets

Les services de l’État lancent un appel à projets (AAP) commun pour le Fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS) 2026. Ce dispositif permet la prise en charge financière partielle des frais de transport aérien vers l'Hexagone (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le FEBECS permet la prise en charge financière partielle des frais de transport aérien vers la France hexagonale et l’environnement régional pour les projets relevant des quatre champs suivants :

- jeunesse et éducation populaire

- éducation (secteur scolaire)

- culture

- sport

L’objectif du FEBECS est de renforcer la mobilité des acteurs locaux et de lutter contre les inégalités liées à la discontinuité territoriale ou régionale pour les jeunes ultramarins.

La priorité sera clairement affichée en faveur du soutien au déplacement dans le cadre de projets "jeunesse et éducation populaire", "éducation (secteur scolaire)", "culture" ou "sport" de jeunes de moins de 30 ans résidant à La Réunion.

- Nouveauté pour 2026 -

Dans le contexte d’augmentation significative des consommations de drogues sur La Réunion, et afin de renforcer les actions de sensibilisation, les porteurs de projet s’engageront également à mettre en place une action de prévention dédiée.

Cet appel à projet est ouvert du 12 janvier 2026 au 13 septembre 2026 inclus auprès de l’ensemble des porteurs de projets du territoire (associations, établissement scolaire, personnes individuelles sous couvert d’une association).

Il sera nécessaire d’utiliser l’application "demarches-simplifiees.fr" pour déposer les projets uniquement par voie numérique.

