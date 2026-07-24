Le Réunionnais Frédéric Damour décroche la qualification européenne de photographe professionnel

Photographe et vidéaste installé à Piton Saint-Leu, Frédéric Damour fait partie des sept professionnels à avoir obtenu la qualification European Photographer (EP) lors de la 64e session organisée par la Fédération européenne des photographes professionnels (FEP). Une reconnaissance qui met en lumière la qualité de son travail consacré notamment aux mariages, aux grossesses et à la photographie de famille. (Photo DR)

Membre de la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image (FFPMI), Frédéric Damour a convaincu les juges avec son travail consacré à la photographie sociale. "Ce genre de photographie repose sur la capacité du photographe à transmettre l'atmosphère de l'événement (...) et à préserver l'instant pour toujours. Ce photographe y est très bien parvenu avec ce panel d'images", souligne le jury.

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Le photographe réunionnais figure ainsi parmi les nouveaux titulaires de la qualification European Photographer (EP), délivrée par la FEP. Une distinction qui constitue le premier niveau de reconnaissance professionnelle de la Fédération. "Elle vise à distinguer des photographes vivant de leur métier et répondant à des exigences élevées en matière de maîtrise technique, de composition et d'expression artistique. Pour l'obtenir, les candidats doivent soumettre un portfolio de douze images, évalué par un jury de trois professionnels", explique Frédéric Damour dans un communiqué.

Lors de cette 64e session, qui s'est tenue en mai dernier, sept des huit candidatures présentées ont été retenues par le jury européen.

- Photographier des moments de vie -

Installé à Piton Saint-Leu, Frédéric Damour dirige Focus Production Photographie, une entreprise spécialisée dans les reportages de mariage, les séances de grossesse et la photographie de famille. Son approche privilégie "les instants qui échappent au temps" : "un regard échangé, un souffle suspendu avant le "oui", une main posée sur un ventre qui s'arrondit, un éclat de rire d'enfant capté sans y penser". Le photographe affirme rechercher "ce qui rend chaque instant irremplaçable", dans un style "éditorial et intemporel".

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Cette distinction européenne s'ajoute à un premier titre obtenu en 2024, lorsque la FFPMI lui avait décerné celui de Vidéaste de France dans la catégorie mariage.

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