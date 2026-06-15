Frédéric Leglastin nommé président des chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte

Frédéric Leglastin est le nouveau président des chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte. Il succède à Nicolas Péhau, appelé à de nouvelles fonctions à la chambre régionale des comptes Grand Est. (Photo s'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Par décret du 11 juin 2026 du Président de la République et du Premier ministre et sur proposition de la première présidente de la Cour des Comptes, Mme Amélie de Montchallin, Frédéric Leglastin a été nommé président des chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte à compter du 6 juillet 2026.

Diplômé de Sciences Po Rennes et de l'École nationale de la santé publique (aujourd’hui École des hautes études en santé publique-EHESP) en filière directeur d'hôpital, il a été directeur adjoint des finances et du système d'information au centre hospitalier de Laon (02) puis au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy (42).

Il rejoint les juridictions financières en 2011 en qualité de premier conseiller, d’abord à la chambre régionale des comptes Bretagne puis à celle des Hauts-de-France à partir de 2017.

Depuis janvier 2021, il occupe les fonctions de président de section à la chambre régionale des comptes Corse.

