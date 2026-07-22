Fusée Falcon 9 : une parenthèse spatiale et lumineuse dans le ciel de La Réunion

Ce mardi 21 juillet 2026, vers 19h430, une trace blanche lumineuse en forme de parenthèse a été observée dans le ciel de La Réunion. Le spectacle a été offert par la fusée Falcon 9 de SpaceX. L'engin spatiale a décollé de Vandenberg, en Californie. Sa trajectoire : le Pacifique, l'Antarctique, puis une remontée de l'océan Indien, en passant entre Madagascar et La Réunion. La trace de son passage au-dessus de nos têtes a été photographiée de la plage des Aigrettes, à Boucan-Canot (Saint-Gilles) par Cyrille Malher de l'Agence visionnaires. Nous publions son post ci-dessous (Photo : Cyrille Malher)

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