Gérard Françoise reconduit à la présidence de la Sodiparc

Gérard Françoise a été reconduit à la tête de la Sodiparc le 13 mai 2026. "Cela marque une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise, acteur majeur des mobilités et du stationnement sur le territoire du Nord de La Réunion", se félicite la société anonyme d'économie mixte (Saem). Cette décision "s'inscrit dans la continuité des orientations engagées par l'entreprise afin de répondre aux enjeux de mobilité, de transition écologique et de modernisation des services publics de déplacement sur le territoire de la CINOR", ajoute-t-elle. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Opérateur historique des mobilités du Nord de La Réunion, la Sodiparc assure notamment l'exploitation du réseau de transport public Citalis, qui transporte chaque année plus de 25 millions de voyageurs ; la gestion du service de transport à la demande pour les personnes porteuses de Handicap Cityker ainsi que le Transport à la demande de nuit ; le développement de solutions de mobilité innovantes et durables ainsi que la gestion du stationnement sur plusieurs communes de l’île.

Sous la première présidence de Gérard Françoise, l'entreprise a poursuivi sa transformation afin d'accompagner les ambitions des collectivités en matière de mobilité durable, d'amélioration de la qualité de service aux usagers et de déploiement de nouvelles solutions adaptées aux évolutions des modes de déplacement.

À l'occasion de sa reconduction, Gérard Françoise a exprimé sa détermination à poursuivre les projets engagés : "Je suis particulièrement honoré de la confiance renouvelée qui m'est accordée par le Conseil d'Administration. Cette reconduction est avant tout celle d'une équipe engagée qui œuvrent chaque jour au service des usagers et des collectivités du territoire. Je suis fier et heureux de poursuivre le développement de la Sodiparc. Les défis sont nombreux, qu'il s'agisse de mobilité durable, d'innovation, de transition énergétique ou encore d'amélioration continue du service public. Nous les relèverons avec la même ambition : proposer des solutions plus performantes, accessibles et respectueuses de l'environnement au bénéfice de tous les Réunionnais."

Pour les années à venir, la Sodiparc entend poursuivre ses investissements et accompagner les politiques publiques de mobilité à travers le développement de nouvelles offres de transport, la modernisation de ses infrastructures, le renforcement de l'intermodalité et l'accélération de la transition vers des mobilités plus durables.

Cette nouvelle mandature s'inscrit ainsi dans une dynamique de continuité certes, mais également d'innovation et de performance au service du territoire, de ses habitants et de son attractivité.



