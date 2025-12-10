Globice : rare observation d'une baleine à bec d'oie au large de Langevin

Elle n'avait été observée que deux fois en 25 ans à La Réunion, une baleine à bec d'oie, plus connue sous le nom de baleine à bec de Cuvier (Zyphius cavirostris), a été aperçue au large de Langevin ce mardi 9 décembre 2025. Elle a été vue par plus de 1.000 mètres de profondeur.

"Ce cétacé du sous-ordre des odontocètes (cétacés à dents) et du genre des ziphiidés est réputé pour ses performances exceptionnelles : il détient le record de la plongée la plus profonde enregistrée à 2.992 mètres et de l'apnée la plus longue d'une durée de 3h42", indique Globice sur ses réseaux sociaux.

D'une longueur de 6 à 7 mètres pour un poids de 2,5 à 3 tonnes, "c'est une espèce qui vit au large et qui est difficile à observer en raison de son comportement discret et furtif en surface".

