French Bee : préavis de grève chez les pilotes après l'échec des négociations annuelles obligatoires

Le syndicat national des pilotes de lignes (SNPL), appelle les pilotes de la compagnie French Bee - qui dessert La Réunion - à faire grève pour une première période reconductible, allant du mercredi 13 au lundi 18 mai 2026. La raison, les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2026 ayant pour l’instant "abouti au refus de la compagnie de revaloriser enfin les rémunérations de ses pilotes", précise, le syndicat (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette décision, "mûrement réfléchie, a été prise après la consultation des pilotes de French Bee, ces derniers ayant refusé massivement la proposition de la direction, traduisant ainsi le profond malaise qui s’est installé au sein du personnel navigant technique", note le SNPL.

"La proposition de la direction se traduit pour une majorité de pilotes, par une augmentation réelle proche de 0 %, ce qui est jugé inacceptable au regard de l’érosion continue du pouvoir d’achat et de l’absence de revalorisation structurelle des rémunérations", explique l'organisation syndicale.

- Une absence de revalorisation salariale pour les pilotes de French Bee -

"Depuis la création de la compagnie, les pilotes de French Bee n’ont bénéficié d’aucune revalorisation salariale structurelle significative, le salaire minimum étant même, contrairement à sa compagnie sœur Air Caraïbes du même groupe, gelé depuis deux ans, dans un contexte économique pourtant marqué par une inflation durable", précise le syndicat.

Selon l'organisation syndicale, "la situation est aggravée par la réduction des heures de vol, sans pour autant réduire la charge de travail, liée à l’évolution du réseau, qui entraîne mécaniquement une baisse des revenus et ralentit la progression de carrière, celle-ci étant, contrairement aux pratiques habituelles des compagnies françaises, exclusivement indexée sur les heures de vol et non sur l’ancienneté".

Aujourd’hui, les pilotes demandent que leurs engagements et responsabilités soient reconnus "à leur juste valeur et réclament une revalorisation salariale immédiate et significative, permettant de compenser l’inflation subie depuis plusieurs années, d’aligner leur rémunération avec le niveau de responsabilité et d’exigence du long-courrier et de reconnaître et rémunérer comme il se doit l’ensemble des tâches effectuées, notamment celles réalisées en dehors des heures de vol", liste le SNPL.

Malgré ce préavis, le SNPL France ALPA réaffirme sa volonté de parvenir à une issue constructive. Le syndicat appelle la direction de French Bee à reprendre rapidement les discussions et à proposer des mesures à la hauteur des enjeux.

- La compagnie French Bee mobilisée pour assurer le programme de vols -

Contactée, la compagnie précise à Imaz Press "prendre acte de ce mouvement dans le contexte des échanges en cours et demeure pleinement engagée dans la poursuite du dialogue avec les représentants du personnel. Elle ne commente pas le détail des discussions, qui relèvent du cadre du dialogue social".

La compagnie rappelle que "la sécurité des vols et la santé des équipages constituent des priorités absolues, dans le strict respect du cadre réglementaire applicable".

French Bee est mobilisée pour assurer son programme de vols et accompagner ses passagers dans les meilleures conditions possibles.

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