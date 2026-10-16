Grève : la CIREST appelle à une sortie rapide du conflit social à la CISE Réunion

Une médiation entre les salariés de la CISE Réunion et leur direction est prévue pour le lundi 19 octobre 2026. Le président de la CIREST Joé Bédiér est allé à la rencontre des grévistes de la CISE ce vendredi et, dans un communiqué de presse, il appelle à une sortie rapide du conflit. Un conflit social qui perturbe grandement la distribution d'eau dans le Sud et l'Est de l'île. (Photo Cirest)

Une médiation entre les parties au conflit social qui touche CISE Réunion est désormais prévue ce lundi 19 octobre, selon les informations communiquées par la DEETS.

Initialement envisagée pour mardi, cette rencontre a été avancée, conformément au souhait exprimé par Joé Bédier, président de la CIREST et maire de Saint-André, qui appelle à une reprise rapide du dialogue pour parvenir à une issue constructive.

Cette annonce intervient au huitième jour du mouvement social. Ce vendredi matin, Joé Bédier s'est rendu auprès des salariés grévistes de CISE Réunion pour leur témoigner son soutien, échanger avec eux et entendre leurs préoccupations.

"Derrière ce conflit, il y a des salariés, des familles et des inquiétudes qui doivent être entendues. Ma présence à leurs côtés traduit une conviction : le dialogue doit permettre de trouver une issue et des réponses concrètes", souligne Joé Bédier.

- Un esprit de responsabilité, d'écoute et de recherche de solutions -

Le président de la CIREST accueille favorablement l'avancement de cette médiation et appelle l'ensemble des parties à s'y engager dans un esprit de responsabilité, d'écoute et de recherche de solutions.

La prolongation du conflit pèse sur les salariés et l'entreprise, tout en soulevant des préoccupations quant à la continuité du service public de l'eau, essentiel à la vie quotidienne des Réunionnais, et particulièrement des habitants de l'Est.

"Il était important que cette médiation puisse être avancée. Nous devons tout faire pour favoriser une sortie de crise qui entende les préoccupations des salariés et permette de rétablir pleinement le service à la population. L'accès à l'eau est une nécessité quotidienne : les habitants attendent des solutions rapides et durables."

En sa double qualité de président de la CIREST et de maire de Saint-André, Joé Bédier réaffirme sa mobilisation et sa disponibilité pour faciliter le dialogue et accompagner la recherche d'un accord permettant une sortie de crise rapide et durable.