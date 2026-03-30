Hackathon "Digitaliser le Bâtiment" : à La Réunion, l’IA passe du potentiel à des solutions concrètes pour la filière

Les 25 et 26 mars 2026, Alvéoles et Technopole de La Réunion ont réuni à Saint-Pierre étudiants, entrepreneurs et experts autour d’un objectif commun : transformer les promesses de l’intelligence artificielle en solutions opérationnelles pour le secteur du bâtiment. Après deux jours d’immersion, le hackathon "Digitaliser le Bâtiment" s’est clôturé avec succès, confirmant l’intérêt croissant des acteurs du territoire pour des approches d’innovation ancrées dans le réel. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Alvéoles)

Le point de départ de cette initiative repose sur un constat clair : si l’usage réel de l’intelligence artificielle dans l’architecture et l’ingénierie reste aujourd’hui limité, son potentiel demeure largement inexploité.

"Il existe un écart encore très important entre ce que permet la technologie et ce qui est réellement utilisé sur le terrain. L’objectif de ce hackathon était précisément de réduire ce fossé, en partant des besoins concrets des professionnels", explique Guillaume Hoareau, Directeur Général de Alévoles.

Pensé comme un laboratoire d’innovation à l’échelle du territoire, l’événement s’est appuyé sur des problématiques réelles issues du terrain, allant du pilotage de chantier à la maintenance, en passant par les enjeux énergétiques et la performance des bâtiments.

- Une intelligence collective au service de solutions "Made in Réunion" -

Soutenu par le WinLab’ (CCCA-BTP) et la CIVIS, le hackathon a mobilisé un écosystème complet mêlant expertise académique, vision entrepreneuriale et connaissance métier.

Les participants ont ainsi bénéficié de l’accompagnement de profils reconnus, issus à la fois du monde de l’entreprise et de la recherche, permettant de confronter les idées à la réalité opérationnelle.

"Ce qui fait la force de ce type de format, c’est la capacité à faire dialoguer des profils très différents autour d’un même objectif. On passe rapidement de l’idée à quelque chose de structuré, testable, et surtout utile", souligne Guillaume Hoareau.

- Deux solutions lauréates à fort potentiel pour le territoire -

À l’issue de ces 48 heures, deux projets ont particulièrement retenu l’attention du jury, composé notamment de représentants de l’ESIROI, de La Réunion Innovation, de la CIVIS et d’Alvéoles.

Le premier, Clic Offre, propose de simplifier l’accès aux appels d’offres pour les TPE et PME réunionnaises. En levant les freins liés à la complexité administrative, la solution ambitionne de rééquilibrer l’accès aux opportunités de marché.

Le second, S&D Bat, s’attaque à un enjeu clé du secteur : la prévention des défaillances du bâti. Cette application intelligente permet d’anticiper les pathologies structurelles et d’optimiser les opérations de maintenance, dans une logique de durabilité et de maîtrise des coûts.

"Ces deux projets illustrent parfaitement ce que nous cherchons à faire émerger : des solutions concrètes, utiles, directement applicables et pensées pour les réalités du territoire", commente Guillaume Hoareau.

Au-delà des projets lauréats, ce hackathon s’inscrit dans une stratégie plus large portée par Alvéoles, visant à structurer un écosystème d’innovation autour de la construction durable en milieu tropical. "L’ambition est claire : faire émerger des solutions ici, à La Réunion, pour ensuite les déployer à l’échelle des territoires ultra-marins et tropicaux. Ce type d’initiative est une première étape, mais elle est essentielle pour enclencher une dynamique collective", conclut Guillaume Hoareau.