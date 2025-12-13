Saint-Benoît : un hommage rendu à Daniel Moreau au cinéma Crystal

Le mercredi 26 novembre 2025, Daniel Moreau, président de Royal, Bourbon, est décédé des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 63 ans. Ce lundi 15 décembre 2025, un hommage lui sera rendu au cinéma Crystal à Saint-Benoît, annonce l'Association pour le développement industriel de La Réunion (Adir), dont il était le vice-président (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Figure fondatrice et administrateur engagé dans de nombreuses structures, Daniel Moreau a marqué durablement notre association et l'ensemble de ses adhérents. À cette occasion, plusieurs interventions d’environ 5 minutes retraceront son parcours et son implication", indique l'Adir.

- Daniel Moreau, un homme au service de l'industrie de La Réunion -

Ingénieur en sciences et technique des industries alimentaires, il était directeur puis gérant d’une vieille conserverie traditionnelle à Saint-Benoît achetée par ses parents, la Conserverie de Villeneuve, rebaptisée Royal Bourbon puis Royal Bourbon Industries dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe Quartier Français de Xavier Thiéblin en 1996, indique le site Réunionnais du Monde.

Daniel Moreau fut également directeur des sociétés Bourbon Distribution Services et Corn Product Corporation (CPC), groupe américain détenteur des marques Banania et Knorr (1989-1995), gérant du premier restaurant réunionnais de la chaîne franchisée Kentucky Fried Chicken en partenariat avec le groupe mauricien Food and Allied, unité implantée à Saint-Denis mais disparue rapidement (1994), est-il écrit sur Réunionnais du Monde.

Candidat aux élections municipales à plusieurs reprises, Daniel Moreau fut élu conseiller municipal, 1er adjoint au députémaire de Saint-Benoît, Bertho Audifax. (2001-2008). Il était conseiller municipal de l’opposition à Saint-Benoît.

Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion depuis 1997, le réunionnais était président du Club Export jusqu’en 2005, puis secrétaire adjoint.

Daniel Moreau était vice-président de l’ADIR, Association pour le développement industriel de La Réunion depuis 2005.

