Saint-Denis : l'IAE Réunion recherche des entreprises pour son Jobdating

L'IAE Réunion (École Universitaire de Management) organise, le jeudi 8 octobre 2026 sur son site de Saint-Denis, une matinée de jobdating réunissant entreprises et étudiants. L'école lance ainsi un appel à exposant et invite les professionnels à se manifester. La participation est gratuite pour les entreprises. Inscriptions avant le 19 septembre 2026. (Photo IAE)

L'IAE organise un jobdating, le jeudi 8 octobre prochain à Saint-Denis. Le principe est simple : des rencontres directes et courtes entre recruteurs et étudiants, pensées pour aller droit au but et créer rapidement des opportunités concrètes de recrutement, d'alternance et de stage.

Plutôt qu'un forum classique, l'IAE Réunion mise sur ce format de mise en relation immédiate, où chaque entreprise peut échanger en face à face avec plusieurs étudiants en un temps court, repérer des profils et engager des premiers échanges de recrutement dès la matinée.

L'école invite en particulier les entreprises des secteurs marketing et vente, tourisme, comptabilité et finance, ressources humaines, développement durable et RSE, grande distribution, ainsi que management et gestion des organisations à venir rencontrer ses étudiants et à leur présenter leurs opportunités de poste ou de contrat en alternance.

La participation est gratuite pour les entreprises, sur inscription en ligne, avant le 19 septembre 2026.