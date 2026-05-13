Jeux des Villes : un "mini Jeux olympiques" pour les jeunes organisé à Saint-Pierre

Le samedi 13 juin 2026, 1.500 compétiteurs issus de 12 villes de La Réunion s'affronteront lors des premiers Jeux des Villes, à Saint-Pierre. Un événement organisé par le Comité régional olympique et sportif (Cros) de La Réunion, à destination des jeunes nés en 2012 et 2013, autour de huit disciplines sportives. Les compétitions se dérouleront sur trois sites : Nelson Mandela, Casabona et Bois-d’Olives pour l’athlétisme. "C’est un mini Jeux olympiques pour les jeunes", résume Johan Guillou, président du Cros (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au programme : deux sports individuels avec l’athlétisme et la natation, un sport de raquette avec le tennis, deux sports de combat avec le judo et le karaté, ainsi que trois sports collectifs avec le football, le handball et le basket-ball.

Les villes de Saint-Pierre, Sainte-Marie, Saint-André, Bras-Panon, La Possession, Le Port, Saint-Paul et Saint-Leu participent à l'événement. Chaque ville défendra ses couleurs dans un classement général inspiré du modèle olympique, basé sur les médailles d’or, d’argent et de bronze remportées dans les différentes disciplines.

"Cela va créer une certaine solidarité entre les marmailles des mêmes villes pour défendre leur identité locale, leur commune, mouiller le maillot et aller au combat sportif", explique le président du CROS.

La commune victorieuse remportera également un chèque de 2.500 euros destiné à l’achat de matériel sportif pour les associations de la ville.

"Aujourd’hui, aider les associations n’est jamais évident. Ce coup de pouce permettra d’apporter un soutien concret aux clubs qui en ont besoin", souligne Johan Guillou.

- Un événement qui veut s'inscrire dans la durée -

Pour le Cros, cette première édition a aussi vocation à s’inscrire dans la durée. Une édition élargie est déjà envisagée pour 2027, avec davantage de communes, plus de disciplines et peut-être un format sur tout un week-end.

L’idée est née d’un constat simple : contrairement aux Jeux des îles ou aux Jeux des jeunes, il n’existait pas encore à La Réunion d’événement sportif d’ampleur entièrement consacré aux jeunes des communes de l’île.

"On n’a pas nos Jeux des Villes, nos Jeux des marmailles", indique Johan Guillou. "Les jeunes ont envie de montrer qu’ils peuvent défendre leur ville", dit-il.

Le Cros s’attend une forte mobilisation autour de cette journée sportive. Autour des 1.500 jeunes engagés, ce sont aussi leurs parents, familles et proches qui sont attendus dans les tribunes et autour des terrains.

L’événement intégrera également une dimension éducative et citoyenne. Une initiation au parasport sera proposée avec le comité handisport, tandis que des ateliers de sensibilisation aux addictions, à la drogue et aux écrans seront organisés tout au long de la journée.

"Pour nous, il est important de profiter de cet événement pour faire aussi de la prévention", conclut le président du CROS.

www.imazpress.com / [email protected]