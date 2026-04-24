Jonathan Hoarau élu nouveau président des Jeunes Agriculteurs Réunion

Ce jeudi 23 avril, les Jeunes Agriculteurs Réunion ont renouvelé leur Conseil d’administration et élu leur nouveau bureau pour la mandature 2026-2028, lors de leur Assemblée Générale départementale organisée au Circuit Félix-Guichard à Sainte-Anne. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Jeunes Agriculteurs)

La matinée a été consacrée au Conseil d’administration électif, réunissant les administrateurs et administratrices issus des Assemblées Générales de cantons organisées ces dernières semaines sur l’ensemble du territoire.

L’après-midi, adhérents et partenaires se sont retrouvés pour un temps d’échanges autour des enjeux majeurs de l’agriculture réunionnaise.

À l’issue de cette journée, Jonathan Hoarau, 33 ans, a été élu Président des Jeunes Agriculteurs Réunion. Installé en élevage porcin et en diversification végétale dans le Sud, il prend ses fonctions avec une volonté affirmée de rassembler :

"Aujourd’hui, il n’y a pas de gagnants ni de perdants, mais une équipe qui se met en place. Nous avons tous la même envie : faire avancer notre agriculture."

- Un mandat sortant marqué par l’engagement et les combats -

Après cinq années à la tête du syndicat, Guillaume Sellier a dressé le bilan d’une mandature intense, marquée par de nombreuses crises : climatiques, économiques et structurelles.

"Nous avons été confrontés à une accumulation de défis... et pourtant nous avons tenu, parce que nous étions un collectif engagé qui n’a jamais baissé les bras."

Durant son mandat, les Jeunes Agriculteurs Réunion ont porté de nombreux combats : défense des filières, accompagnement des jeunes, interpellation des pouvoirs publics, ou encore amélioration de la gouvernance dans la filière canne.

"Un syndicat qui ne dérange pas est un syndicat qui n’obtient rien."

Le président sortant a également tenu à saluer l’engagement des administrateurs quittant leurs fonctions - notamment à cause de la limite d’âge de 38 ans imposée à nos administrateurs pour favoriser le renouvellement au sein de nos équipes - après plusieurs années d’investissement au service du collectif : Karen Robert, Aurélie Germane, Gaël Dijoux, Pierre Emmanuel Thonon.

"Vous avez donné des années de combat, d’engagement et de conviction. Ce que nous sommes aujourd’hui, nous le devons aussi à ce que vous avez construit."

Un message fort rappelé à tous : "JA un jour, JA toujours."

- Une nouvelle équipe renouvelée, face à des défis majeurs -

La nouvelle équipe, largement renouvelée, prend ses fonctions dans un contexte exigeant pour l’agriculture réunionnaise : renouvellement des générations, adaptation au changement climatique, hausse des charges, enjeux de filières et de souveraineté alimentaire.

Conscient de ces défis, Jonathan Hoarau a fixé une ligne claire : "Rien ne se fera seul. Je serai un président accessible, à l’écoute, qui s’appuie sur son conseil."

Et d’insister sur les valeurs qui guideront cette mandature :" Travail, respect et collectif."

Représentant l’ensemble des territoires de l’île, cette nouvelle équipe entend s’inscrire dans la continuité du travail engagé, tout en étant force de proposition pour répondre aux attentes du terrain.

Les Jeunes Agriculteurs Réunion réaffirment leur volonté de défendre toutes les filières et toutes les agricultures, sans distinction, dans un esprit d’unité et de responsabilité collective.

Dans un moment charnière pour le secteur, l’organisation appelle à la mobilisation de tous pour construire des réponses concrètes, durables et adaptées aux réalités du territoire.

La composition complète du bureau pour la mandature 2026-2028 est la suivante : Président : Jonathan Hoarau

Vices-présidents : Bryan Alaguirissamy Carpaye, Clément Dubar, Charlotte Fontaine Secrétaires généraux : Laurent Tamon, Yannick Gence (adjoint), David Naze (adjoint) Trésoriers : Clément Morel, Mathieu Lauret (adjoint)

Membres du bureau : Anaïs Chamand, Teddy Thevenin, Francis Dalleau

Les membres candidats à notre syndicat à l’échelon régional JA Outre-Mer : Jonathan Hoarau Clément Dubar Damien Damour Laurent Tam

