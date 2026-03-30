Jusqu'à 1.500 euros d'amende : jeter vos déchets en utilisant un véhicule peut vous coûter très cher

À La Réunion, on voit encore trop souvent des déchets abandonnés sur les parkings, dans les zones commerciales, au bord des routes, sur les aires de pique-nique. Un geste irrespectueux pour la nature. Dans un post publié sur leurs réseaux sociaux, la gendarmerie rappelle que jeter en utilisant un véhicule est condamné d'une contravention de 5ème classe prévue par la loi, soit une amende forfaitaire de 135 euros. Lorsque le véhicule a servi à transporter les déchets, l’amende peut aller jusqu'à 1.500 euros avec confiscation possible du véhicule (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette amende peut être majorée à 375 euros et même 750 euros. Lorsque le véhicule a servi à transporter les déchets, l’amende peut aller jusqu'à 1.500 euros avec confiscation possible du véhicule.

Le véhicule utilisé peut aussi faire l’objet d’une immobilisation et d’une mise en fourrière administrative dans les conditions prévues par le code de la route.

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