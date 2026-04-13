L’ACCD’OM lance son offre de formation 2026 pour les élus et agents des Outre-mer

L'Association des Communes et Collectivités d'Outre-Mer (ACCD’OM) franchit une nouvelle étape dans son soutien aux territoires en (re)lançant son programme de formation. Centré sur la montée en compétences et le partage d'expérience, ce programme privilégie une approche de proximité pour répondre aux défis concrets des collectivités territoriales. Cette offre s'adresse tant aux élus locaux qu'aux agents des collectivités. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo www.imazpress.com)

L’ACCD’OM propose dès ce mois d'avril quatre rendez-vous majeurs pour accompagner les élus dans l'exercice de leurs fonctions et la sécurisation de leurs collectivités :

1. Lundi 13 avril : Formation Prise en main de la collectivité

Destinée aux nouveaux élus, cette formation permet de maîtriser la gouvernance locale : comprendre le fonctionnement de la mairie, le rôle de chaque acteur, les missions des EPCI et les clés de réussite du mandat.

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2. Samedi 18 avril : Comprendre le budget communal

Une session stratégique pour maîtriser les étapes budgétaires, analyser les enjeux financiers et construire un plan de développement solide.

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3. Jeudi 23 avril : Cybersécurité, tous concernés

Face à la montée des risques numériques, cette formation permet d'appréhender les enjeux Cyber pour les collectivités, d'identifier les interlocuteurs essentiels et d'initier une mise en œuvre concrète des premiers réflexes de protection.

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Au-delà des sessions programmées ce mois-ci, l'ACCD’OM annonce un catalogue de formation évolutif qui s'articule autour de thématiques essentielles à la bonne marche des collectivités :

• droit et Conformité : Déontologie des élus, prévention des risques juridiques (probité), et cadre légal de la communication

• communication et Digital : Stratégies de communication publique, gestion des réseaux sociaux, cybersécurité et intelligence artificielle.

• développement et Transition : Enjeux de la transition énergétique et développement durable appliqué aux territoires insulaires et ultra-marins.

Ces modules sont conçus pour être évolutifs, s'adaptant en permanence aux changements réglementaires et aux réalités propres à chaque territoire.

L’originalité du programme repose également sur l'ouverture des inscriptions pour devenir "Élu formateur".

Ce dispositif permet aux élus et anciens élus membres de l'association de partager leur expertise terrain avec les nouveaux mandants, créant ainsi une chaîne de solidarité et de savoir-faire propre aux enjeux spécifiques des territoires ultramarins.

Parallèlement à ces sessions, l'ACCD’OM enrichit son site internet avec l'ouverture de sa page "La Ressourcerie". Véritable bibliothèque numérique, la page propose des liens utiles documents cadres, outils pratiques et ressources documentaires pour faciliter le quotidien des élus et des agents.

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