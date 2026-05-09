La Grande Exposition du "Fabriqué en France" : les entreprises réunionnaises invitées à exposer leur savoir-faire à l’Elysée

Pour arriver jusqu'à l’Elysée, les entreprises réunionnaises devront d'abord proposer leur candidature, et répondre à plusieurs critères. La Grande Exposition du Fabriqué en France met à l’honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française. Le Palais de l’Elysée accueillera les entreprises sélectionnées en novembre 2026. Les entreprises candidates ont jusqu’au 15 mai 2026 à 23h59 pour déposer leur candidature.

Lors de l’édition précédente, près de 10.000 visiteurs avaient ainsi pu découvrir plus de 120 produits français, issus de tous les départements.

- L’excellence des savoir-faire français -

Ce rendez-vous mettra à l’honneur l’excellence des savoir-faire français qui font la richesse et la diversité de notre paysage économique : entreprises, artisans, producteurs et industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française sont invités à soumettre leur candidature.

Quelle que soit leur taille (start-up, TPE, PME, ETI, grands groupes) et leur secteur d’activité économique, de l’artisanat à l’industrie, toute entreprise dont le produit répond aux critères du "Fabriqué en France" est éligible.

Il est souhaité que les produits présentés lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France 2026 s’inscrivent dans une démarche de production respectueuse de l’environnement, socialement innovante et utile au maintien de savoir-faire régionaux et au développement économique local.



Valoriser le Fabriqué en France, c’est avant tout faire rayonner un territoire et ses habitants. Les spécialités régionales, les entreprises créatrices d’emplois locaux, la redynamisation d’un tissu économique sont vecteurs de fierté.

Cette exposition appartient aux Français et leur permettra de représenter leur territoire. C’est pour cette raison que les pré-sélections se feront au niveau régional par les préfets de région (France métropolitaine et Outre-mer), qui s’appuieront sur l’avis des Conseils régionaux, départementaux, des réseaux consulaires, de Territoires d’industrie et à tous les relais économiques locaux à même d’apporter un éclairage objectif pertinent.

- La qualité des dossiers de candidatures sera appréciée au regard des critères suivants -

La part de la valeur ajoutée du produit réalisée en France (%)

Les labels détenus : labels d’entreprise, qualité, savoir-faire (entreprises du patrimoine vivant par exemple), origine (origine France Garantie par exemple), etc, ;

L’engagement de l’entreprise dans une démarche environnementale et sociale pour son produit candidat

La participation à un dispositif de France Relance, France 2030, Je Choisis la French Tech, etc. ;

L’engagement dans une démarche de relocalisation de l’activité en France ;

La démarche d’exportation du produit fabriqué en France.

Les entreprises candidates ont jusqu’au 15 mai 2026 à 23h59 pour déposer leur candidature.