La Grande Finale du concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycées 2026 couronne cinq voix d'exception

Malgré une pluie venue s'inviter en cours de soirée, plus de 300 spectateurs ont répondu présent le vendredi 18 septembre à Saint-André pour vivre la Grande Finale du concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycées 2026 (ARIL). Organisée par l'association To Be or Not Subir (TBONS) avec le soutien de la Ville de Saint-André, cette soirée a consacré cinq lycéen·nes remarquables issus de toute l'île, reconnus pour leur engagement, leur éloquence et leur capacité à porter la parole de leur génération. (Photos : ©OriginalVizion)

La soirée a débuté par les discours institutionnels des partenaires de l'édition Crédit Agricole de La Réunion, Ville de Saint-André, ainsi que le message de la Ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations et de l’Égalité entre les hommes et les femmes, avant de laisser place, dès 19h45, au spectacle SILANS, temps fort artistique de la soirée.

Création bilingue français-créole, SILANS a traversé onze tableaux consacrés aux grandes questions qui traversent la jeunesse réunionnaise : l'identité, le deuil, la violence, la résilience, la solidarité, l'amour... Porté par les élèves eux-mêmes, le spectacle s'est achevé sur une phrase devenue le symbole de cette édition : "Kan nout marmay i léve la vwa... sé la vi i gagne."

À l'issue des délibérations, le palmarès 2026 a été proclamé aux environs de 22h30, sous la présidence de jury de Frédéric Rousset, président du Collectif pour l'Élimination des Violences Intra-familiales (CEVIF). Quinze personnalités représentant l'ensemble de l'écosystème réunionnais ont contribué à départager les candidats : Alix Bruyer (CRIJ Réunion), Antoine Hassler (Antenne Réunion), Evelyne Voisin (Ville de Saint-André), Bernadette Philippe (CCEE), Samery Techer (DRAJES), Lyvia Lavital (Kiabi Saint-André), Ketsia Redon (Préfecture), Marie Larivière (Ville de Saint-André), Shënaz Damour (Ville de Saint-Denis), Paolo Aupiais (Rotary Club de Saint-Denis), Viviane Ben Hamida (Département), Frédérique Guichard (PRJIO) et Alycia Taochy, 1ère Dauphine de Miss Réunion 2026.

Le palmarès 2026 est le suivant :

Ambassadeur : Théo Dalleau - Lycée Levavasseur (Saint-Denis)

Ambassadrice : Elsa Didier - Lycée Georges Brassens (Saint-Denis)

Vice-ambassadeur : Medhy Joséphine - Lycée Paul Moreau (Bras-Panon)

Vice-ambassadrice : Lhya Etienne Lebon - Lycée Ambroise Vollard (Saint-Pierre)

Porte-parole : Romario De Brito - Lycée Jean Hinglo (Le Port)



Ces cinq lauréat·es, sélectionné·es parmi une dizaine de candidat·es venu·es des quatre coins de l'île, incarnent ce que le concours ARIL cherche à révéler depuis sa création : des jeunes qui osent prendre la parole, assumer leurs convictions et se porter ambassadeurs de leurs pairs et de leur territoire.

TBONS tient à adresser ses plus sincères remerciements à la Ville de Saint-André pour son accueil chaleureux et son engagement aux côtés de la jeunesse réunionnaise. Une pensée toute particulière va également à l'ensemble des participants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes tout au long de l'année, aux bénévoles et prestataires qui ont œuvré dans l'ombre pour que la soirée soit à la hauteur

de leurs efforts, aux familles et proches présents malgré la pluie, ainsi qu'aux institutions partenaires et partenaires privés sans lesquels rien de tout cela ne serait possible.

- À propos de l’association To Be or Not Subir -

Association engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire, les discriminations et la promotion de la citoyenneté active, To Be or Not Subir porte une vision d’une jeunesse réunionnaise engagée, consciente et actrice du changement à travers des projets éducatifs, citoyens et participatifs.