[PHOTOS-VIDÉO] La jeune tortue imbriquée Han Solo, secourue au Cap Lahoussaye, va être relâchée dans l'océan

Elle avait été retrouvée avec un hameçon dans l'épaule puis transférée à Kélonia le 21 février dernier. Baptisée Han Solo lors de sa première identification en avril 2025, la jeune tortue est maintenant en état de retrouver l'océan Indien. C'est le centre de soins Kélonia qui l'annonce ce vendredi 20 mars 2026, Han Solo est "maintenant guérie et va pouvoir retrouver l’océan" elle sera relâchée le 25 mars 2026. (Photo : Kélonia)

Depuis sa première identification en avril 2025, elle a été depuis plusieurs fois observée aux alentours du Cap Lahoussaye : "C’est donc là bas qu’elle sera relâchée le 25 mars 2026, en présence de son parrain et du plongeur qui l’avait récupérée blessée" annonce Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia.

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