La Possession : entre mémoire et patrimoine, la ville se prépare pour la première édition de la "Fèt Bord’Mer"

(Actualisé) La ville de La Possession organise la première édition de la "Fèt Bord’Mer". L'occasion de valoriser le patrimoine maritime de la ville, et montrer qu'à "La Possession, la mer est bien plus qu’un paysage : elle fait partie de notre histoire, de notre culture et de notre identité" insiste la municipalité. Au programme sur la place du marché forain : concours de pêche, balades et visites patrimoniales, jeux lontan et bien d’autres activités pour petits et grands. Rendez-vous le samedi 19 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. (Photo photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Kleber Tiburce a 85 ans, il a été pêcheur pendant de nombreuses années à La Possession, il se souvient des petites embarcations sans moteurs que lui et son frère menaient jusqu'à Saint-Denis, il se rappelle également de l'abondance : du Thon rouge, du vivanneau en quantité. Souvenirs y armont kouran. Alors, une journée pour mettre en valeur cette vie lontan, ça lui plaît. "Mwin la komans la péch, mwin lavé 17 an, mwin la fé karant an la pésh" dit-il. Écoutez.

Gabriel Tiburce lui aussi partage ses souvenirs " cette journée c'est quelque chose de positif, personne n'en parle, mais il s'agit là de notre patrimoine."

- Faire connaître et transmettre le patrimoine maritime -

"La création de la Fèt Bord’Mer répond à une volonté : mieux faire connaître et transmettre le patrimoine maritime de La Possession. Au-delà de sa dimension historique, ce littoral marin vit encore aujourd’hui dans des pratiques, des savoir-faire, des lieux, et des acteurs qui entretiennent ce lien entre La Possession et son bord de mer" explique la ville de La Possession dans un communiqué.

Le maire, Erick Fontaine insite : "À La Possession, la mer occupe une place importante, les pêcheurs, les premiers bateaux qui sont arrivés ici, les engagés, les esclaves également qui sont arrivés à la Précision, donc pour nous c'est l'occasion de construire une Possession différente autour de son patrimoine." Écoutez.

Pour cette première édition, la Fèt Bord’Mer invite les Possessionnais à découvrir leur patrimoine sous différentes formes. Pêche, histoire, biodiversité, gastronomie et traditions populaires se rencontrent tout au long de la journée, ce samedi 19 septembre 2026, pour raconter le territoire et faire vivre son histoire auprès de toutes les générations.

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