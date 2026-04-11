La Possession : la ville demande à l'État le maintien de son quota de contrats PEC

Lors du conseil municipal de ce samedi 11 avril 2026, les élus ont souhaité tirer la sonnette d'alarme face à l’absence d’informations claires concernant les volumes de contrats Parcours emploi compétences (PEC) qui seront alloués à la commune. La ville s'inquiète et affirme : "Ces dispositifs jouent un rôle essentiel en matière d’insertion professionnelle, de formation et de continuité des services municipaux. Le conseil municipal de la ville de la Possession demande le maintien du quota PEC en urgence, le maintien a minima du même nombre de contrats PEC qu’en 2025." (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans un communiqué, la municipalité exige : "un niveau de participation de l’État permettant de soutenir durablement l’emploi et la formation des bénéficiaires, afin de ne pas pénaliser les publics les plus éloignés de l’emploi".

La ville demande également : "Une information urgente et claire sur les volumes de contrats alloués. Le maintien a minima du même nombre de contrats PEC qui a été attribué en 2025 pour la commune."

Pour le moment, les villes attendent toujours l'attribution des contrats PEC et èsperent que la participation de l'État ne diminuera pas.

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