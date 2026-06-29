La Possession : un village de l'emploi pour découvrir des métiers, des formations et rencontrer des recruteurs

Ce jeudi 2 juillet 2026, la ville de la Possession organise un village de l'emploi et de la formation ouvert à tous. Cet évènement réunira les principaux acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion afin de vous accompagner dans vos projets. Que vous soyez demandeurs d’emploi, jeune en quête d’orientation, en reconversion ou en insertion, venez rencontrer des professionnels qui recrutent, vous informer sur les formations et bénéficier de conseils personnalisés. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com

Pensé comme un véritable espace d’échanges et de rencontres, ce village permettra à chacun de trouver les informations et les contacts nécessaires pour concrétiser son projet professionnel.

Ce jeudi 2 juillet 2026, les demandeurs d'emploi qui feront le déplacement vont pouvoir : échanger en direct avec les recruteurs et les organismes d'accompagnement, identifier des opportunités de stage ou de qualification mais aussi découvrir des métiers porteurs et des secteurs qui recrutent : RSMA, Marine nationale, Gendarmerie, Police nationale.

Au cours de cette matinée, les visiteurs pourront rencontrer les principaux partenaires du territoire, découvrir les métiers qui recrutent, s’informer sur les dispositifs d’accompagnement et de formation, bénéficier de conseils personnalisés et identifier des opportunités d’emploi, de stage ou de qualification.

- Au programme -

Information et accompagnement à l’orientation ;

Présentation des dispositifs d’insertion et de formation ;

Rencontres avec des recruteurs et des professionnels ;

Découverte des métiers de l’uniforme : RSMA, Marine nationale, Gendarmerie, Police nationale ;

Présence des centres de formation pour découvrir les métiers d’avenir et les parcours de qualification.