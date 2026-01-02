La rétro de la semaine : grands excès de vitesse, fortes pluies, pétards dans le lagon, bonne année et passage en revue de 2025

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 : • Lundi 29 décembre - À La Réunion, rouler à plus de 50km/h au-dessus de la vitesse autorisée est maintenant puni par de la prison • Mardi 30 décembre - La Réunion arrosée : l'ouest, le nord et l'est en vigilance orange fortes pluies et orages, le sud en vigilance jaune • Mercredi 31 décembre - Réveillon du Nouvel An : pétards, feux d'artifices et déchets… le lagon et les poissons n'aiment pas ça • Jeudi 1er janvier 2026 - Bonne année 2026 zot tout • Vendredi 2 janvier 2026 - Garance, faits-divers, victoires sportives... 2025 a été l'année de grands événements (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée deviennent un délit à partir de ce lundi 29 décembre 2025. Fini la simple amende : place à une infraction pénale, avec prison possible et inscription au casier judiciaire. Une réponse assumée de l’État face à la hausse des comportements dangereux. À La Réunion en 2025, selon les chiffres de la gendarmerie, "il y a eu 21 excès de vitesse de plus de 50km/h", explique-t-on à Imaz Press.

C'est sous la pluie queLa Réunion se réveille de nouveau ce mardi 30 décembre 2025. Depuis 4h, le nord, l'est et l'ouest de l'île sont en vigilance oranges fortes pluies et orages au moins jusqu'à 16h. Le sud est en vigilance jaune. L'ouest est aussi en vigilance jaune vents forts dès 7h. De forts cumuls de pluie sont toujours attendus, alors que la journée de lundi a déjà été particulièrement compliquée pour les usagers de la route.

Ce mercredi 31 décembre 2025, près de 20.000 personnes sont attendues sur les plages de l'ouest pour célébrer le passage à la nouvelle année. Il y aura des pétards et des feux d'artifices pour la plus grande joie des fêtards. Les poissons, coraux et autres habitants du lagon seront beaucoup moins contents.

Une nouvelle année a touché à sa fin. Ce jeudi 1er janvier, La Réunion se réveille en 2026 après douze mois que l'on aurait souhaité plus doux. En espérant que l'an 2026 apporte avec lui de meilleures nouvelles, une situation mondiale plus apaisée et un pays un - tout - petit moins fracturé...L'équipe d'Imaz Press Réunion vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nouvelle année.

Ils vous ont fait sourire, rire, parfois émus, ils vous ont attristés et parfois choqués, les événements qui ont ponctué l'année 2025 ont été nombreux. Il y a le passage de Garance sur La Réunion, plusieurs faits divers, des élus locaux condamnés, un gouvernement qui change au gré du vent, un ancien président en prison, le génocide à Gaza... Fort heureusement il y a eu aussi de belles choses, les victoires sportives - les survivants.e.s du Grand raid par exemple -, ainsi que les actes de générosité et de solidarité dont La Réunion sait faire preuve de tout temps. Passage en revue.