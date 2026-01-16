La rétro de la semaine : sans-abrisme, surpopulation carcérale, leasing social, meurtre de Cindy Morvan et disparition de Nicolas Aulezy

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026 : • Lundi 12 janvier - À La Réunion, des personnes sans-abris meurent dans la rue dans une indifférence presque générale • Mardi 13 janvier - Surpopulation carcérale : Darmanin veut interdire les matelas au sol dans les prisons • Mercredi 14 janvier - Leasing social : à peine une centaine de voitures livrées à La Réunion, l'électrique ne séduit pas • Jeudi 15 janvier - Meurtre de Cindy Morvan : ex-compagnon de la victime, le Réunionnais Bruno Tanjon, mis en examen pour complicité d’assassinat • Vendredi 16 janvier - Disparition de Nicolas Aulezy à Piton Fougère : une battue sur un espace étendu et un terrain complexe (Photo : rb/www.imazpress.com)

À La Réunion, l’urgence sociale liée au sans-abrisme s’aggrave d’année en année. Pourtant, elle reste insuffisamment documentée, insuffisamment prise en compte et trop souvent reléguée au rang de variable d’ajustement. Les Boutiques solidarité, aux côtés de nombreux acteurs associatifs comme Médecins du Monde, alertent : la situation actuelle n’est plus tenable. En 2024, a minima, 17 personnes sans-abris sont mortes dans les rues de l'île dans une indifférence presque générale.

Gérald Darmanin ne veut plus de matelas au sol pour pallier l'absence de place dans les prisons françaises. Le ministre de la Justice dit vouloir vaincre la surpopulation carcérale - plaie du système pénitentiaire français -, notamment en construisant des prisons mais en écartant toute régulation du nombre de détenus. Il entend "inscrire dans le projet de loi" qu’il compte rapidement présenter au Parlement "une trajectoire nationale de maîtrise de la population carcérale", écrit-il dans une lettre aux syndicats de son ministère dont l’AFP a obtenu copie.

Une voiture électrique neuve à moins de 200 euros par mois, cela aurait pu séduire. Pourtant, à La Réunion, "seule une centaine de véhicules ont été réellement livrées" sur les 50.000 attribués à l'ensemble de la France, indique Philippe-Alexandre Rebboah, président du Syndicat d'importation et du commerce de La Réunion (SICR). Les raisons : des particuliers non-éligibles, des commandes annulées et surtout l'absence d'équipements de recharges et d'adaptation du modèle économique dans le département.

Originaire de La Réunion, Bruno Tanjon, médaillé aux championnats du monde et de France en cyclisme sur piste, a été mis en examen pour complicité d'assassinat et placé en détention provisoire après le meurtre de Cindy Morvan à Calais, le 31 octobre 2025. Ex-compagnon de la victime, il était en couple avec la femme qui a tué la mère de deux enfants.

Depuis le lundi 5 janvier 2026, Nicolas Aulezy, 47 ans, est porté disparu dans le secteur de Piton Fougère à Sainte-Marie. Sa famille a fait le déplacement jusqu'à La Réunion pour poursuivre les recherches avec les proches et les collègues du randonneur, aidés par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Des recherches rendues difficiles par l'étendue et la complexité du terrain. Une battue sera organisée ce samedi dès 7h du côté de Piton Fougère à Sainte-Marie si la météo le permet. Le point de rendez-vous est donné à 6h30 au niveau des kiosques.