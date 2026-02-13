La rétro de la semaine : accident d’hélicoptère, Gezani menace Madagascar, dégâts à Tamatave, 30 morts dans la Grande Île et prédire les éruptions

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 au vendredi 13 février 2026 : • Lundi 9 février - Accident d’hélicoptère à la Plaine-des-Cafres : pronostic vital engagé pour une personne, trois blessés graves, trois blessés légers • Mardi 10 février - Gezani s'est intensifié au stade de cyclone tropical et menace sérieusement la côte est de Madagascar • Mercredi 11 février - À Madagascar, Gezani a frappé de plein fouet la deuxième ville du pays, provoquant d'importants dégâts • Jeudi 12 février - Cyclone à Madagascar : plus de 30 morts, Tamatave, la deuxième ville du pays "détruite à 80%" • Vendredi 13 février - La méthode jerk : une avancée mondiale dans la prédiction des éruptions

Un hélicoptère de type Écureuil, appartenant à la société Mafate Hélicoptères, a été contraint à un atterrissage d’urgence ce dimanche 8 février 2026 alors qu’il survolait la Plaine-des-Cafres. L’accident a fait 7 blessés. Dimanche soir, le pronostic vital d'une personne était toujours engagé et trois autres se trouvaient en urgence absolue.

À 4 heures ce mardi 10 février 2026, Gezani s'est intensifié au stade de cyclone tropical et garde sa trajectoire vers l'ouest en s'éloignant de La Réunion. Le système devrait continuer à s'intensifier avant d'atteindre la côte est de Madagascar. "Il devrait ainsi toucher les côtes de Toamasina au stade de cyclone tropical intense, mardi soir ou la nuit suivante", prévient Météo France. De très forts cumuls de pluie et des vents destructeurs devraient être confinés dans un rayon de 30-40 km autour du centre.

Le cyclone Gezani a touché terre à Madagascar dans la nuit de ce mardi 10 février 2026. Il a frappé de plein de fouet la deuxième ville du pays, Toamasina (Tamatave), avec des rafales de près de 250 km/h. Cette ville a été "frappée directement par la partie la plus intense du cyclone", à savoir le "mur de l’œil", a expliqué dans son dernier bulletin le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS), provoquant d'importants dégâts. Ayant perdu en intensité au contact de Madagascar, Gezani a été rétrogradé en tempête tropicale mais doit encore traverser la "Grande île" de part en part.

Au moins 31 personnes sont mortes à Madagascar lors du passage du cyclone Gezani ayant frappé de plein fouet mardi 10 février 2026 au soir, la deuxième ville du pays, Tamatave, ont annoncé mercredi les autorités malgaches dans un nouveau bilan à la hausse.

Pouvoir prédire l’arrivée d’une éruption de la manière la plus fiable possible permet d’alerter et de sécuriser les populations, dans les pays où des éruptions ont un impact sur les habitants, comme cela est le cas en Indonésie ou en République démocratique du Congo (RDC). C’est peut-être sur notre île que la solution vient d’être officiellement dévoilée au reste du monde : "la méthode jerk" permet de prédire avec une fiabilité de 92 % l’arrivée d’une éruption entre 8 et 2 heures avant le début de celle-ci. La méthode a été publiée dans la revue scientifique Nature Communications le 17 décembre 2025. Entretien avec François Beauducel, géophysicien, à l'origine de ces recherches, et l'un des 7 chercheurs à avoir validé la méthode.