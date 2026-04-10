La rétro de la semaine : pollution d'intérieur, frais d'hospitalisation, les caprices du volcan, prix des carburants et centrale Albioma au Port

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 au vendredi 10 avril 2026 : • Lundi 6 avril - Pollution d'intérieur : quand les produits du quotidien deviennent des dangers pour votre santé • Mardi 7 avril - Hausse des frais d'hospitalisation : à La Réunion, une partie de la population risque d'être privée de soins • Mercredi 8 avril - Piton de la Fournaise, le volcan capricieux qui n'en finit plus de s'assoupir, de se réveiller et de s'assoupir à nouveau • Jeudi 9 avril - Prix des carburants : les professionnels de la route rejettent les propositions d'aide de la Région et menacent de se mettre en grève • Vendredi 10 avril - Centrale Albioma au Port : des températures anormalement élevées dans un stockage de granulés de bois, l'État prend des mesures préventives (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Produit dégraissant senteur citron, bougies parfumées à la vanille de synthèse, diffuseur d’huile essentielle, tous ces produits font la promesse d’un intérieur propre... Pourtant ces produits ménagers que vous utilisez pour nettoyer, camoufler les odeurs désagréables ou pour apporter une ambiance chaleureuse peuvent être de véritables bombes toxiques pour votre santé. Maisons et appartements sont dix fois plus pollués que l’air extérieur par l’usage de produits chimiques dans des espaces non aérés.

Depuis le 1er mars 2026, les frais d'hospitalisations ont augmenté de l'ordre de 20 à 23 euros par jour. Si ces forfaits sont généralement pris en charge par les mutuelles, ces dernières devraient le répercuter avec une augmentation de leurs tarifs. Une hausse qui pèsera forcément sur les ménages les plus précaires pour faire économiser près de 400 millions d'euros à la Sécu. En France, 4% de la population ne dispose pas de complémentaire santé, ce qui risque de priver de soin cette partie des habitants.

Le Piton de la Fournaise est un volcan bien capricieux semble-t-il. En éruption, je dévale les Grandes Pentes, coupant la RN2 et fonçant droit sur l'océan. Mais au bout de plusieurs jours, plus rien... C'était mal connaitre le volcan qui, quelques jours après, est reparti de plus belle, coupant une nouvelle fois la route des Laves, avant, une fois, de s'arrêter. Est-ce un arrêt définitif ? Une pause ? Comment expliquer ce suspens. Aline Peltier, directrice de l'Observatoire volcanologique Zacharie Duputel, sismologue et directeur adjoint de l’OVPF ont répondu à Imaz Press.

La Région Réunion va redistribuer aux transporteurs le surplus d'octroi de mer généré par l'augmentation des prix des carburants. Voici la seule annonce faite lors de la réunion de crise à la CCIR. Cela fera baisser de 10 centimes par litre le tarif des carburants pour les transporteurs, sur un surplus estimé à 435.000 euros. L’intersyndicale estime que cette proposition est insuffisante car elle concerne uniquement les transporteurs, or ce groupement de professionnels réunit aujourd’hui 17 syndicats. Autre point de mécontentement : l’inaction des pétroliers. Ils se laissent 72 heures pour définir les actions à mener. Faute d’un accord, l’intersyndicale n’écarte pas le recours à une grève illimitée.

Une élévation anormale de la température a été détectée en début de semaine dans un dôme de stockage de granulés de bois exploité par Albioma, situé dans la zone portuaire au Port. Informés par l’exploitant, les services de l’État sont en cours d'opération pour déterminer les causes de cet incident et assurent qu'à ce stade, "aucun risque n’est identifié, et la situation reste sous contrôle". L’origine de cette chaleur n’est pas encore identifiée.