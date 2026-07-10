La rétro de la semaine : frais d'inscription à l'Université, baccalauréat, djihadisme, régime d'exception et les Bleus trop forts

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026 : • Lundi 6 juillet - Université : l'État veut quintupler les frais d'inscription alors que la moitié des étudiants de La Réunion ne mangent pas à leur faim • Mardi 7 juillet - Baccalauréat : le compte à rebours est lancé avant l'annonce des résultats à La Réunion • Mercredi 8 juillet - La Réunion : quatre membres d'une filière djihadiste condamnés à des peines allant de 19 à 20 ans de réclusion criminelle • Jeudi 9 juillet - Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, Le Pen remise en selle par la justice : un régime d'exception • Vendredi 10 juillet - [Photos-Vidéos] Mondial-2026 : les Bleus trop forts pour le Maroc et au rendez-vous des demis (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Comment éviter "l'appauvrissement" de l'université ? En faisant payer les étudiants, selon un rapport présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce document propose simplement de quintupler les frais d'inscription. 900 euros pour une année de licence, 1.300 en master. Appauvrir les facs non, mais appauvrir des étudiants déjà précaires n'a pas l'air de déranger. À La Réunion, la moitié des étudiants déclarent renoncer régulièrement à un repas.

Tic-tac… C’est l’heure du compte à rebours pour les 12.170 candidats au baccalauréat 2026 à La Réunion. Après les épreuves écrites et les oraux passés, c'est ce mardi 7 juillet que les élèves sauront si oui, ou non, ils ont leur diplôme. Dans l'Académie, les résultats seront disponibles dès 9 heures.