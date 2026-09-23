La Semaine de la Forme organisée sur toute La Réunion à partir du 26 septembre

La Semaine de la Forme aura lieu dans toute La Réunion du 26 septembre au 4 octobre 2026. Plusieurs clubs de l'île vont se mobiliser pour inciter le public à avoir une activité physique. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette septième édition de la Semaine de la Forme va se décliner sous la forme de plusieurs événements. Ainsi, le 1er octobre, une journée inclusive va proposer de nombreuses activités autour du sport, de la santé et du bien-être, accessibles aux adultes, aux seniors et aux personnes à mobilité réduite.

À La Possession, plusieurs rendez-vous autour du sport-santé seront organisés : tests de forme, Nordic Yoga et multisports adaptés pour les jeunes.

À Saint-Joseph, le Cercle des Nageurs ouvrira ses portes au public durant la semaine pour faire découvrir la pratique du sport et du bien-être.

L'ensemble du programme est à retrouver sur ce site. Face à une sédentarité grandissante, l'objectif de cet évènement est de remettre le sport au centre du quotidien de chacun.

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