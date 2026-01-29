Lancement du réseau France Santé à La Réunion

Dans le cadre de la création du réseau national France santé par le gouvernement, le directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion, le préfet de La Réunion et le président du Conseil départemental annoncent la labellisation de 12 maisons France santé sur le territoire réunionnais. Ce dispositif contribue à renforcer l’offre de soins de proximité dans un cadre pluriprofessionnel. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)
À l’horizon 2027, le réseau France santé propose un maillage de lieux de soins labellisés, répartis de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire national et soutenu en partenariat avec l’Assurance Maladie.
Les maisons France santé labellisées répondent à des critères rigoureux garants d’une prise en charge accessible et continue pour l’ensemble de la population :
• Présence médicale et infirmière,
• Ouverture au minimum 5 jours sur 7,
• Consultations sans dépassement d’honoraires,
• Participation à la permanence ou au service d’accès aux soins,
• Délai de rendez-vous médical inférieur ou égal à 48 heures.
Ainsi, la préfecture, l’ARS et le Département réaffirment leur plein soutien à cette dynamique collective, fruit de la valorisation des professionnels de ville, pour répondre aux besoins de santé de la population et renforcer durablement l’offre de soins de proximité sur le territoire réunionnais.
Pour toute information complémentaire, les services de l’ARS La Réunion restent à la disposition des professionnels et du public.
- Liste des 12 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) labellisées -
SISA SENS
97434 SAINT-GILLES LES BAINS
SISA MSP DU TAMARINIER
125 avenue Raymond Barre
97427 ETANG-SALE
MAISON DE SANTE DE BRAS PANON
97412 BRAS-PANON
MSP SAKISOIGNE
1 rue Bois jaune Zac Moulin joli
97419 LA POSSESSION
MSPU CARE AUSTRAL
97442 SAINT-PHILIPPE
MSP SISA LES JARDINS D'UGO
14 Allée des Lauriers roses
97 410 SAINT-PIERRE
MASPI
97429 PETITE ILE
MSP EKILIB.RE
16 rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON
MSP SOINS ZIL
97434 SAINT-PAUL
MSP LA CAZ DIABETE
4 rue du Bosquet
97490 SAINT-DENIS
MSP CAZ SANTE BASSE TERRE
97410 SAINT-PIERRE
MSP KER SOIGNANT
2606 chemin Patelin
97440 SAINT-ANDRE