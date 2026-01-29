TOUTE L’ACTUALITÉ
Lancement du réseau France Santé à La Réunion

  • Publié le 29 janvier 2026 à 11:04
  • Actualisé le 29 janvier 2026 à 11:10
agence régionale de santé

Dans le cadre de la création du réseau national France santé par le gouvernement, le directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion, le préfet de La Réunion et le président du Conseil départemental annoncent la labellisation de 12 maisons France santé sur le territoire réunionnais. Ce dispositif contribue à renforcer l’offre de soins de proximité dans un cadre pluriprofessionnel. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

À l’horizon 2027, le réseau France santé propose un maillage de lieux de soins labellisés, répartis de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire national et soutenu en partenariat avec l’Assurance Maladie.

Les maisons France santé labellisées répondent à des critères rigoureux garants d’une prise en charge accessible et continue pour l’ensemble de la population :

• Présence médicale et infirmière,
• Ouverture au minimum 5 jours sur 7,
• Consultations sans dépassement d’honoraires,
• Participation à la permanence ou au service d’accès aux soins,
• Délai de rendez-vous médical inférieur ou égal à 48 heures.

Ainsi, la préfecture, l’ARS et le Département réaffirment leur plein soutien à cette dynamique collective, fruit de la valorisation des professionnels de ville, pour répondre aux besoins de santé de la population et renforcer durablement l’offre de soins de proximité sur le territoire réunionnais.

Pour toute information complémentaire, les services de l’ARS La Réunion restent à la disposition des professionnels et du public.

- Liste des 12 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) labellisées -

SISA SENS

rue du grand bleu,
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

SISA MSP DU TAMARINIER
125 avenue Raymond Barre
97427 ETANG-SALE

MAISON DE SANTE DE BRAS PANON

22 Quater RN2
97412 BRAS-PANON

MSP SAKISOIGNE
1 rue Bois jaune Zac Moulin joli
97419 LA POSSESSION

MSPU CARE AUSTRAL

80 Route nationale 2 - Basse Vallée
97442 SAINT-PHILIPPE

MSP SISA LES JARDINS D'UGO
14 Allée des Lauriers roses
97 410 SAINT-PIERRE

MASPI

297 rue Mahé de Labourdonnais
97429 PETITE ILE

MSP EKILIB.RE
16 rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON

MSP SOINS ZIL

67 rue du Général de Gaulle Saint-Gilles
97434 SAINT-PAUL

MSP LA CAZ DIABETE
4 rue du Bosquet
97490 SAINT-DENIS

MSP CAZ SANTE BASSE TERRE

109 rue Augustin Archambaud
97410 SAINT-PIERRE

MSP KER SOIGNANT
2606 chemin Patelin
97440 SAINT-ANDRE

