Lancement du réseau France Santé à La Réunion

Dans le cadre de la création du réseau national France santé par le gouvernement, le directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion, le préfet de La Réunion et le président du Conseil départemental annoncent la labellisation de 12 maisons France santé sur le territoire réunionnais. Ce dispositif contribue à renforcer l’offre de soins de proximité dans un cadre pluriprofessionnel. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

À l’horizon 2027, le réseau France santé propose un maillage de lieux de soins labellisés, répartis de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire national et soutenu en partenariat avec l’Assurance Maladie.

Les maisons France santé labellisées répondent à des critères rigoureux garants d’une prise en charge accessible et continue pour l’ensemble de la population :

• Présence médicale et infirmière,

• Ouverture au minimum 5 jours sur 7,

• Consultations sans dépassement d’honoraires,

• Participation à la permanence ou au service d’accès aux soins,

• Délai de rendez-vous médical inférieur ou égal à 48 heures.

Ainsi, la préfecture, l’ARS et le Département réaffirment leur plein soutien à cette dynamique collective, fruit de la valorisation des professionnels de ville, pour répondre aux besoins de santé de la population et renforcer durablement l’offre de soins de proximité sur le territoire réunionnais.

Pour toute information complémentaire, les services de l’ARS La Réunion restent à la disposition des professionnels et du public.

- Liste des 12 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) labellisées -

SISA SENS



rue du grand bleu,97434 SAINT-GILLES LES BAINS

SISA MSP DU TAMARINIER

125 avenue Raymond Barre

97427 ETANG-SALE

MAISON DE SANTE DE BRAS PANON



22 Quater RN297412 BRAS-PANON

MSP SAKISOIGNE

1 rue Bois jaune Zac Moulin joli

97419 LA POSSESSION

MSPU CARE AUSTRAL



80 Route nationale 2 - Basse Vallée97442 SAINT-PHILIPPE

MSP SISA LES JARDINS D'UGO

14 Allée des Lauriers roses

97 410 SAINT-PIERRE

MASPI



297 rue Mahé de Labourdonnais97429 PETITE ILE

MSP EKILIB.RE

16 rue Hubert Delisle

97430 LE TAMPON

MSP SOINS ZIL



67 rue du Général de Gaulle Saint-Gilles97434 SAINT-PAUL

MSP LA CAZ DIABETE

4 rue du Bosquet

97490 SAINT-DENIS

MSP CAZ SANTE BASSE TERRE



109 rue Augustin Archambaud97410 SAINT-PIERRE

MSP KER SOIGNANT

2606 chemin Patelin

97440 SAINT-ANDRE