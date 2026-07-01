Le CHU de La Réunion organisateur du colloque "métissages et Kréolités : tisser l’humain entre héritages et devenir" [?]

Les 11 et 12 juin 2026, l’équipe du Dispositif expert et mobile de clinique transculturelle (DEMCT) du CHU de La Réunion, portée par Ségolène Meyssonnier a coorganisé le 32e colloque international de la revue L’Autre. Cet événement a été dédié aux enjeux contemporains du métissage et de la créolité. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CHU de La Réunion)

Le colloque a connu une mobilisation remarquable : près de 250 participants sur les deux jours, auxquels se sont ajoutées plusieurs dizaines de participants en visioconférence et plus de 70 orateurs venus du monde entier. Professionnels de santé, chercheurs, universitaires, étudiants, acteurs associatifs et artistes ont contribué à la richesse et à la diversité des échanges.

L’événement a été inauguré aux côtés de représentants officiels tels que Mme Sabrina Wadel, Directrice Générale Adjointe du CHU de La Réunion ; Mme Camille Clain, Maire de la ville de l’Entre-Deux et l'équipe de la revue L’Autre dont Professeure Marie Rose Moro, référence nationale en psychologie transculturelle.

Leur présence témoigne du soutien accordé à cette initiative, qui s’inscrit dans une dynamique de rayonnement régional et international.

- Un programme scientifique et culturel riche -

Le colloque s’est ouvert le 10 juin par un ciné-débat autour du documentaire « Batay kok », de l’éthnocinéaste Didier Vidal. Cette séance a permis d’aborder les questions de patrimoine culturel, de représentations sociales et de transmission des traditions dans le contexte réunionnais.

Les 11 et 12 juin ont été des journées scientifiques riches, alternant conférences plénières, tables rondes, ateliers thématiques, performances artistiques, présentations d’expériences et temps de convivialité.

La qualité des intervenants, reconnus dans leurs domaines respectifs, a donné lieu à des débats particulièrement enrichissants.



La diversité des approches disciplinaires et des parcours représentés a approfondi la réflexion sur le métissage et la créolité. Ce colloque a permis d’explorer des thèmes tels que :

- dynamiques historiques du métissage et enjeux contemporains de transmission.

- clinique transculturelle de l’enfant,

- pratiques d’EVASAN et accueil de l’altérité, notamment en lien avec les Comores,

- récit de soi et enjeux identitaires,

- créativité et narrativité comme médiatrices du soin

- trauma collectif et transmission transgénérationnelle, pratiques collaboratives transculturelles et soins traditionnels. rôle des croyances dans le soin,

- questions mémorielles et historiques fortes (les enfants de la Creuse,...)

- enjeux post-coloniaux,

Cette édition s’est clôturée dans un cadre symbolique : une visite du Camp Marron de Dimitile par les intervenants, en compagnie d’une partie de l’équipe de la revue transculturelle L’Autre. Cette découverte du patrimoine historique, culturel et mémoriel de La Réunion a permis de prolonger les réflexions engagées lors du colloque.

- Des coopérations régionales et internationales renforcées -

Ce colloque a été l’occasion de renforcer les liens avec les acteurs universitaires et associatifs de la transculturalité locale, notamment avec l'association " La Réunion Nout Zarlor ", qui a aussi contribué à la réussite de cet événement.

Les travaux ont mis en évidence les enjeux d’accueil de l’altérité dans les soins et la centralité des circulations régionales, notamment autour des parcours d’EVASAN entre les Comores, Mayotte et La Réunion. Ces échanges vont permettre de consolider des perspectives de coopérations renforcées avec les Comores, Mayotte et le Canada, sur le plan clinique et scientifique.

L’équipe de la Revue L’Autre, venue à La Réunion spécialement pour cet événement, a constitué un atout majeur. Leur présence a été l’occasion de renforcer la collaboration déjà en cours avec le CHU de La Réunion. Leur investissement et la qualité des échanges entretenus avec les participants ont largement contribué à la réussite du colloque.