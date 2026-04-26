Le Crous de La Réunion et de Mayotte s'engage pour une restauration durable

"Ce jeudi 23 avril 2026, le Crous de La Réunion et de Mayotte s’est engagé, lors d’une séance publique rassemblant des acteurs de l’alimentation, de la restauration et de l’enseignement supérieur de La Réunion, dans une dynamique structurée d’amélioration de son service de restauration universitaire" note le Crous dans un communiqué. "Cet engagement vise à proposer aux étudiants une offre favorable à la santé alliant qualité et équilibre nutritionnel tout en respectant l’environnement et de permettre une production plus durable des menus proposés" dit encore le Crous dont publions ci-dessous le communiqué (Photo Crous)

En s’engageant dans la démarche Mon Restau Responsable®, portée par le réseau Restau’Co et la Fondation pour la Nature et les Hommes (FNH), le Crous de La Réunion et de Mayotte initie une progression concrète vers une restauration respectueuse de l’environnement.

Cette première étape traduit une volonté d’agir concrètement autour de quatre piliers : le bien-être des convives, une assiette responsable, des éco-gestes et engagement social et territorial

Pour les deux prochaines années, dans les quatre restaurants universitaires de La Réunion, les équipes de la restauration du Crous mettront en place diverses actions afin de mettre en oeuvre cette dynamique environnementale.

Parmi celles-ci figurent des opérations, déjà mises en place, à développer par l’établissement mais aussi de nouvelles actions qui verront le jour dès 2026 :

• la mise en place d’enquête de satisfaction régulière,

• un travail poursuivi et intensifié avec des produits locaux et de saison,

• le développement de l’offre végétarienne,

• une meilleure gestion des fins de service,

• la valorisation des métiers de la cuisine,

• le déploiement des pesées de déchets alimentaires dans d’autres structures,

• le compostage des déchets alimentaires et l’utilisation du compost sur les campus,

• la proposition de solutions aux contenants jetables,

• l’animation d’ateliers thématiques et la sensibilisation des usagers.

La restauration universitaire constitue un service public essentiel, au coeur de la vie étudiante. Elle doit répondre à des enjeux multiples : garantir l’accessibilité pour tous, proposer une alimentation équilibrée et s’adapter aux évolutions des modes de vie et des attentes des étudiants.

Chaque jour, dans nos restaurants universitaires, cafétérias et autres points de vente, les agents du Crous se mobilisent pour offrir une restauration de qualité, équilibrée, diversifiée, abordable et attractive.

Au-delà de la production des repas, la restauration universitaire s’inscrit pleinement dans une démarche de transition écologique. Nos équipes agissent concrètement pour développer des approvisionnements plus durables, réduire le gaspillage alimentaire, valoriser les biodéchets, et favoriser des pratiques respectueuses de l’environnement.

Elles contribuent également à sensibiliser les usagers aux enjeux d’une alimentation saine, responsable et accessible.