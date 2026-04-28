Les docteurs Ocquidant et Gounou nommés à la tête de la commission médicale du groupement hospitalier de territoire

Le docteur Philippe Ocquidant, prend la tête de la commission médicale du groupement hospitalier de territoire (GHT) de La Réunion. La docteure Judith Gounou assurera la vice-présidence de "cette instance clé, chargée de piloter la stratégie médicale territoriale" informe le CHU. Instance centrale au sein du GHT, la commission médicale de groupement est chargée d'élaborer la stratégie médicale et le projet médical partagé à l'échelle du territoire de La Réunion (Photo CHU)

"Cette instance contribue également à la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi qu'aux conditions d'accueil et de prise en charge des patients au sein des établissements membres" détaille le CHU.

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