Le Port : 36 élèves appellent aux dons pour découvrir le Parlement européen et l'Allemagne

Du 26 avril au 11 mai 2026, 36 élèves du collège l’Oasis au Port devraient vivre une expérience européenne entre Strasbourg et l'Allemagne. Ce projet éducatif et citoyen mènera les jeunes au Parlement européen, dans la région allemande du Palatinat…et à la découverte des cuisines franco-allemandes. Pour mener à bien ce projet, le collège a lancé un appel aux dons.

"La Section internationale allemande (SIA) de l'Oasis est la plus ancienne de La Réunion, et va être la première à passer le brevet international", se félicite le principal du collège, François Fasquel. "Il s'agit d'une filière d'excellence, et avec l'énergie des enseignantes nous avons réussi à atteindre 85 à 80% des effectifs disponibles", dit-il, malgré le désintérêt que peut parfois provoquer l'enseignement de l'Allemand en France.

- Des élèves réunionnais en voyage au Parlement européenn -

Grâce au soutien de Younous Omarjee, eurodéputé réunionnais et vice-président du Parlement européen, les billets d’avion, les trajets vers Strasbourg et la nuitée liée à la visite du Parlement sont déjà financés. Il reste toutefois à couvrir une partie des transports, hébergements et activités en Allemagne.

- Objectif minimum : 1.000 euros, pour assurer les déplacements essentiels

- Objectif optimal : 8.500 euros, afin d’enrichir le programme par des visites supplémentaires et permettre aux élèves d'arrêter les opérations de levée de fonds.

Avant même le voyage, les élèves de la Section Internationale Allemande ont commencé à échanger avec leurs correspondants allemands. Objectif : apprendre à se connaître, créer des liens et poser les bases d’un échange interculturel avant la rencontre physique.

"Ils ont récemment échangé en vidéo autour des traditions du mois de décembre, que ce soit à La Réunion ou en Allemagne", indique Anja Megel-Rouloff, professeure d'allemand (langue et littérature) en SIA.

Le voyage débutera ensuite à Strasbourg. Les élèves y visiteront le Parlement européen, assisteront à une session parlementaire et découvriront le rôle de cette institution dans la vie quotidienne des citoyens, notamment des jeunes.

Une visite du siège de la chaîne ARTE, emblème de la coopération culturelle franco-allemande, complétera cette immersion européenne.

- Immersion dans le Palatinat -

Direction ensuite Bad Bergzabern, en Allemagne, où les élèves seront accueillis pendant cinq jours en familles allemandes. Une occasion unique de découvrir le système scolaire outre-Rhin, le quotidien des familles et les traditions locales.



Parmi les temps forts du séjour : un atelier de cuisine franco-allemand. Recettes créoles de La Réunion et spécialités palatines seront partagées, cuisinées et dégustées, avant d’être rassemblées dans un livre de recettes bilingue, fruit du travail commun des élèves.



La suite du voyage se déroulera en Forêt-Noire et en Alsace, lors d’un séjour collectif réunissant élèves réunionnais et allemands. Au programme : animations linguistiques, randonnées, activités de team building, découverte de Colmar et visite du parc Europa-Park. Un moment festif viendra clore ce séjour placé sous le signe de l’amitié et de la coopération européenne.

- Un projet qui se poursuit après le retour à La Réunion -

De retour à La Réunion, le projet continuera. Les élèves réaliseront exposés, podcasts et reportages photo pour partager leur expérience du Parlement européen et réfléchir ensemble à une question centrale : "Être citoyen européen, qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui ?".



Le livre de recettes bilingue sera finalisé et les souvenirs mis en valeur à travers des productions numériques.



Au-delà du voyage, le projet vise des objectifs pédagogiques multiples : pratique réelle de l’allemand, ouverture culturelle, autonomie, coopération et engagement citoyen. Pour ces jeunes, souvent éloignés géographiquement du continent européen, il s'agira parfois de leur premier voyage en avion, et en dehors de La Réunion.

Pour François Fasquel, cette filière est un véritable atout pour les élèves. "L'Allemagne est le premier partenaire de la France et La Réunion, les Allemands sont la première population étrangère touristique", souligne-t-il.

"Il s'agit d'une langue à haute valeur économique, et on veut aussi montrer que ça peut être une langue fun, qui est jolie et attractive. Chaque année, on reçoit une vingtaine de bateaux de croisière, la plupart des voyageurs ce sont des Allemands, et les personnes qui les accueillent ne parlent pas allemand le plus souvent. Il y a une véritable demande", conclut-il.

Si vous souhaitez aider ces élèves à réaliser leur voyage, vous pouvez participer ici.

as/www.imazpress.com/[email protected]