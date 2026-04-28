Le Port : le lycée Jean Hinglo se mobilise pour renforcer l'attractivité des métiers du BTP à La Réunion.

Le mardi 14 avril 2026, le lycée des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics en milieu tropical Jean Hinglo, au Port, a accueilli une table ronde réunissant acteurs de l'éducation, professionnels du secteur et représentants des collectivités. Tous partagent un constat commun : malgré de solides performances éducatives, les filières du BTP peinent encore à séduire les jeunes. Face à ce constat, l'équipe du lycée Jean Hinglo souhaite aujourd'hui se mobiliser pour renforcer l'attractivité des métiers du BTP à La Réunion. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Autour du proviseur, Jean-Marc Spampani, de nombreux partenaires étaient présents, parmi lesquels des représentants des syndicats du BTP, des collectivités locales, ainsi que des professionnels du bâtiment et d'anciens élèves du lycée.

- Des résultats solides, mais une attractivité à renforcer -

Les Indicateurs de Valeur Ajoutée des Lycées (IVAL) 2025 confirment la qualité de l'accompagnement proposé par le lycée Jean Hinglo. Ainsi, pour la 4è année consécutive, le lycée Hinglo figure parmi les lycées professionnels très performants au vu des Indices de Valeur Ajoutée.

Ces résultats, ajustés aux profils scolaires et sociaux des élèves, témoignent d'une réelle performance éducative. Pourtant, les filières affichent un faible taux de pression, conséquence directe de la baisse démographique, notamment sur la commune du Port, mais aussi d'une image encore trop souvent associée à des métiers pénibles.

Ce constat contraste avec la réalité du secteur : les métiers du BTP offrent aujourd'hui des perspectives attractives, tant en termes de rémunération que d'évolution professionnelle. En effet, à La Réunion, la rémunération dans le BTP est supérieure à celle observée en France Métropolitaine. Par ailleurs, les innovations techniques contribuent à améliorer significativement les conditions de travail au sein d'une branche professionnelle organisée où le dialogue social est permanent.

- Une stratégie pédagogique tournée vers la réussite -

Le lycée Jean Hinglo déploie de nombreux dispositifs pour accompagner ses élèves vers la réussite : le programme "Devoirs faits" (obligatoire pour tous les élèves de Seconde Professionnelle), les devoirs surveillés, des actions d'immersion auprès des collégiens, une valorisation des parcours d'excellence et la participation à de nombreux concours professionnels.

Un secteur en quête de renouvellement

Du côté des professionnels, l'enjeu est clair : assurer le renouvellement d'une main-d'œuvre qualifiée face au vieillissement des effectifs. La transmission des-savoir-faire apparaît comme une priorité stratégique, dans un contexte où les difficultés de recrutement s'accentuent.

Les défis à venir sont également techniques : adaptation des modes de construction aux spécificités tropicales, prise en compte des enjeux thermiques et environnementaux, et intégration des évolutions du secteur.

- Des pistes concrètes pour susciter des vocations -

Les échanges ont permis de faire émerger plusieurs leviers pour renforcer l'attractivité des métiers du BTP :

S'appuyer sur les grands projets d'aménagement du territoire pour valoriser le secteur, notamment la deuxième tranche du chantier de la NRL qui créera de l'emploi supplémentaire dans le domaine

Développer une véritable "expérience Hinglo" centrée sur l'humain, la confiance et l'excellence

Renforcer les liens entre enseignants, élèves et professionnels, notamment via des stages de cohésion et des co-interventions enseignant/professionnel pour inscrire l'élève dans

Mettre en lumière des parcours inspirants à travers des portraits et supports visuels

Déployer des outils de communication modernes, comme de courtes vidéos percutantes et motivantes

Mieux accompagner les périodes de formation en entreprise en formant tuteurs et stagiaires

Placer l'humain et la performance au cour du projet

Au-delà des constats, cette table ronde a réaffirmé une ambition forte : redonner ses lettres de noblesse aux métiers du BTP et transmettre aux jeunes le goût du travail bien fait.

Le lycée Jean Hinglo entend ainsi poursuivre sa dynamique el plaçant l'humain, la qualité et l'excellence au cour de ses formations, au service des besoins du territoire et de l'avenir du secteur.

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