Le Régiment du service militaire adapté de La Réunion recrute des jeunes de 18 à 25 ans

Le RSMA, Régiment du service militaire adapté de La Réunion lance une campagne de recrutement. Afin de compléter les rangs de la prochaine session de formation, plusieurs métiers sont proposés aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Les personnes intéressées sont invitées à postuler dès maintenant pour les incorporations de mai et juin 2026. Autre date clef, le RSMA ouvre ses portes aux Réunionnais les 23 et 24 mai 2026. (Photo photo RB imazpress)

Parmi les offres affichées sur la page Facebook du RSMA, cinq métiers sont proposés aux jeunes : canalisateur, monteur fibre optique(FTTH), carreleur chapiste, serveur en restauration, agent administratif et peintre plaquiste.

Durant leur formation, ils seront logés, nourris et payés 512€ net par mois, ce à quoi viendra s'ajouter la Prime d'activité à partir du 3ème mois.

- Journées portes ouvertes -

Pour parler aux jeunes, et les attirer vers une formation et un emploi, le RSMA mise sur les influenceurs et sur ses journées portes ouvertes.

Trois ans après sa dernière édition, le RSMA de La Réunion rouvre exceptionnellement ses portes les 23 et 24 mai 2026 au Quartier Suacot à Saint-Pierre.

"Evénement majeur et particulièrement attendu sur l'île" selon le RSMA, le week-end réserve de nombreuses surprises : une tombola avec plus de 300 lots à gagner dont une voiture et un scooter, des concerts, animations (adultes et enfants), ainsi que des démonstrations...

Fan de Esport ? L'équipe officielle League of Legends des Armées @minarm_arkhe sera présente tout le week-end pour te challenger.

Créée en 2024, l’équipe Esport interarmée Arkhè est composée de militaires d’active issus de l’ensemble des armées. Véritables ambassadeurs des valeurs militaires, ils participent sur leur temps libre aux principales compétitions françaises de Esport.

Les anciens du RSMA, sont aussi les bienvenus. Un espace leur sera dédié réunissant souvenirs et vieux camarades de 1965 à aujourd'hui.

Le RSMA de La Réunion promet un week-end riche en émotions et en rencontres, les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026, de 10h à 17h à Terre-Sainte.

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