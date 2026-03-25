Le Relais pour la vie revient pour 24 heures de solidarité contre le cancer

Les 4 et 5 avril 2026, aura lieu la 16ème édition du Relais Pour La Vie au Champ de Foire de Bras-Panon. Ce relais est un événement organisé par la Ligue contre le cancer. Il poursuit plusieurs objectifs majeurs tels que honorer les survivants, rendre hommage aux personnes disparues du cancer et encourager les personnes touchées par la maladie.

Ce relais est également l'occasion d'informer, prévenir et sensibiliser le public sur les différents types de cancer, fédérer et mobiliser des participants pendant 24 heures dans un élan de solidarité et d’espoir er financer la recherche, indispensable pour améliorer les traitements, la prévention et l’accompagnement.

- Le Relais pour la vie, une mobilisation indispensable -

Cette année, "nous faisons face à une augmentation importante des demandes d’aide des malades et de leurs familles. Afin de pouvoir continuer à répondre à ces besoins, mais aussi à soutenir la recherche et les actions de prévention, nous avons besoin d’un soutien renforcé", écrit la ligue contre le cancer.

La Ligue contre le cancer "est la seule association en France à financer la recherche de manière indépendante et significative. C’est pourquoi chaque don compte, et votre aide dans la diffusion de notre message est essentielle".

Voici le lien d’inscription au Relais Pour La Vie.

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