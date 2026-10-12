Grand Raid : salariés et bénéficiaires du Réseau Oté participent à la Mascareignes

Le Réseau Oté, association réunionnaise œuvrant sur le champ des consommations de stupéfiants et d'alcool, troubles de l’usage et addictions, participera pour la première fois au Grand Raid. "Professionnels et bénéficiaires de la structure vivront ensemble cette aventure humaine en profitant de dossards solidaires", indiquent les membres de l'association. L'association profite de cet évènement pour lancer une cagnotte afin de financer directement "les ateliers sport et bien-être du Réseau Oté ! à La Réunion : des espaces de reconnexion à son corps, de lien social et de remobilisation pour des personnes en parcours de soin", explique le Réseau. (Photo : D.R)

"Pour la première fois de son histoire, le Réseau OTÉ ! participera à la Mascareignes" lancent les membres du réseau.

"Grâce à l’obtention de dossards solidaires, des salariés et des bénéficiaires de l’association s’élanceront ensemble sur les sentiers de l’île, avec une conviction partagée : le sport comme outil de soin, de lien et de réduction des risques" explique le réseau Oté.

"Une mixité rare et symbolique, qui illustre la philosophie de l’association : accompagner sans hiérarchie et avancer ensemble" ajoute l'association.

- Le sport comme outil de réduction des risques -

Le Réseau Oté ! intègre depuis plusieurs années les activités physiques et sportives dans ses dispositifs d’accompagnement, notamment au sein du Pôle Bien-Être.

Au programme : ateliers manuels, sport, découvertes du territoire — ces activités constituent des leviers essentiels de remobilisation, de reconstruction de soi et de lien social pour les personnes en parcours de soin.

"C’est une victoire sur l’isolement, une preuve concrète que le rétablissement est possible, même après une période difficile" assure l'association.

Une cagnotte solidaire pour financer les ateliers bien-être, le lien par ici.

Le Réseau Oté! a lancé une cagnotte solidaire sur Hello Asso dont les fonds financeront directement les ateliers sport et bien-être proposés aux personnes accompagnées par l’association.

Parce que le bien-être ne devrait pas être un luxe, et parce que chaque don permet à une personne de plus d’accéder à ces espaces de reconnexion et de lien social.

- Description des postes de dépenses : comment votre don sera utilisé ? -

Atelier socio-esthétique pour des publics isolés

Sorties en randonnées à la découverte de La Réunion

Groupes de paroles pour rompre l’isolement et re-créer du lien social

Alors, sors ton porte-monnaie et mets des deniers ! "Chaque don compte" lance l'association.

Les fonds récoltés seront directement distribués à l'association Réseau Oté! qui les utilisera exclusivement pour les actions mentionnées ci-dessus, à destination des personnes accompagnées.

Le Réseau Oté ! intervient sur l'ensemble des champs de l'addictologie à La Réunion. Il réunit plusieurs dispositifs et métiers ; son unité tient à une même culture professionnelle. "Nos valeurs, le respect, l'autonomie, la liberté et la bienveillance, se déclinent en principes partagés" peut-on lire dans un communiqué de l'association.

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