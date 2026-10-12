[Photos-Vidéos] À La Réunion, la Semaine du Goût célèbre les produits du terroir et le partage

La gourmandise est au rendez-vous cette semaine du 12 au 16 octobre 2026 à La Réunion. Cette édition est placée sous le signe du plaisir, de la santé, du terroir et de l'éco-responsabilité. Cet événement met également à l'honneur l'artisanat, l'apprentissage et les métiers de l'agriculture (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Aujourd'hui on lance la semaine du goût et l'on commence par le centre d'apprentissage en pâtisserie, boulangerie et service traiteur", explique Ange Cadot, directrice opérationnelle de chez O copain et coordinatrice de la semaine du goût sur La Réunion.

L'inauguration a lieu ce lundi 12 octobre à 8 heures au campus des Métiers et de l'Artisanat (URMA) de Sainte-Clotilde. Regardez.

- Valoriser l'artisanat et les métiers de bouche -

L'objectif de cette semaine, valoriser l'artisanat, "de la terre à l'assiette", les produits de La Réunion, l'apprentissage et tous les métiers de bouche comme les agriculteurs, les boulangers, pâtissiers, charcutier... et pourquoi pas, susciter des vocations", indique Ange Cadot. Écoutez.

- Au programme de la Semaine du goût à La Réunion -

Mardi 13 octobre

Lieu : Parc du 20 Décembre (105 & 8, rue du Général Lambert, Saint-Leu)

Accès : Entrée libre et directe sur place (sans inscription préalable).

Événement co-organisé avec la Ville de Saint-Leu dans le cadre de la Semaine Bleue 2026.

- "De la Terre à l'Assiette" – Animations par Les Petits Débrouillards (09h00 - 15h00)

○ Borne Manger-Bouger : Calcul des kilocalories dépensées selon l'activité physique.

○ Jeu Kissa i lé : Le jeu "Qui est-ce ?" revisité autour de l'agriculture péi.

○ Boutique CO2 : Sensibilisation ludique à l'empreinte carbone des aliments.

○ Plateau Alim & Blés Anciens : Promotion de la consommation locale et de la santé.

- Focus Senior & Santé – Ville de Saint-Leu & CRITT Réunion

○ Atelier d'exception : « De la poire de terre au sirop gourmand ».

○ Démonstration : Extraction en direct de sirop de Yacon (faible indice glycémique, riche en prébiotiques).

○ Dégustation : Créations sucrées péi (crêpes, gâteaux, sirops).

- Atelier Blés Anciens, Farines & Gourmandise Ocopain Boulanger-pâtissier-traiteur www.ocopain.com

○ Démonstrations pratiques et explications scientifiques sur les vertus des blés anciens.

○ Sensibilisation à l'empreinte carbone globale, de la farine péi jusqu'au consommateur.

○ Atelier spécial : Comment réaliser de délicieux cookies avec des farines anciennes.

Mercredi 14 octobre

Lieu : Plantation Amouremy (L'Étang-Salé) | 📌 Visite guidée sur réservation obligatoire :

Inscriptions sur le site officiel de la Semaine du Goût (www.legout.com/professionnel/)

- Immersion à la Plantation Amouremy

○ Visite d'exploitation : Rencontre avec Sébastien Cadet Vi-Tong (culture de fraises péi & légumes de saison).

○ Show Culinaire Ocopain : Dessert créatif réalisé en direct par la Cheffe Zoé

Jeudi 15 octobre

- Concours de la Galette : Organisé au Campus des Métiers de Sainte-Clotilde avec la Fédération des Boulangers.

Éveil Sensoriel au CHU Sud (PFME) : Atelier animé par Nancy Turbot (Orthophoniste) dédié à l'olfaction et à la gustation chez l'enfant.

Toutes les informations sont à retrouver sur : : www.legout.com

www.imazpress.com/[email protected]