Le Tampon : distribution de packs d'eau potable face aux perturbations sur le réseau

Suite à l’incident technique survenu vendredi 9 octobre 2026 sur l’unité de potabilisation Leveneur, gérée par l'opérateur Sudéau, le fonctionnement de l’installation demeure perturbé et la désinfection de l’eau distribuée n'est actuellement plus garantie. Afin de soutenir les familles impactées, la Ville procède à une distribution gratuite d'un pack d'eau par foyer sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La distribution gratuite d'un pack d'eau par foyer est organisée ce lundi 12 octobre de 14h à 16h30 :

•⁠ ⁠accueil Hôtel de Ville du Tampon

•⁠ ⁠accueil Mairie annexe du Pont d’Yves

•⁠ ⁠accueil Mairie annexe de la Plaine des Cafres*

- Des coupures d'eau sur de nombreux secteurs de la ville -

La zone impactée s'étend du secteur du 19ème kilomètre jusqu'au Centre-Ville.

La partie du Tampon située au-dessus du 19ème kilomètre n’est pas concernée par cette mesure.

Par précaution, il est recommandé aux habitants des secteurs visés de ne pas consommer l'eau du robinet pour la boisson ou la préparation des repas sans l'avoir fait bouillir préalablement.

Les équipes techniques de Sudéau sont pleinement mobilisées sur le terrain et les travaux de remise en état sont actuellement en cours pour assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais.

La levée de ces mesures interviendra dès que le système de désinfection aura été rétabli et que les analyses auront confirmé la conformité de l'eau distribuée.

- Des difficultés qui s'ajoutent aux perturbations en lien avec une grève à la CISE Réunion et Sudéau -

Ces difficultés s'ajoutent à celle déjà subie par les habitants en lien avec un conflit social interne à la CISE Réunion et Sudéau, entraînant des perturbations affectent la distribution d'eau potable.

Selon la Cise "Dans le cadre du mouvement social au sein de l’UES Réunion, les organisations syndicales revendiquent notamment une revalorisation de 30 % de salaire. Une évolution de cette ampleur n’est pas soutenable au regard des équilibres économiques et engagements contractuels de CISE Réunion. La direction a présenté sa position aux représentants des salariés et reste disponible pour poursuivre les discussions".

Face aux difficultés rencontrées et afin de garantir le service public en approvisionnement d'eau, le préfet a pris la décision de réquisitionner le personnel strictement nécessaire, afin d'assurer les missions essentielles, notamment la surveillance du réseau, la recherche des dysfonctionnements et le contrôle de la qualité de l'eau.

Lire aussi : Grève : la CISE évoque des "actes de malveillance" qui aggravent les perturbations dans la distribution d'eau

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