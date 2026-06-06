Le Sakifo fait vibrer le CHU de La Réunion

Ce mercredi 3 juin 2026, le CHU sites Sud a accueilli la deuxième édition du Sakifo à l’hôpital, organisée dans le cadre du partenariat entre Intaka Production, les Scènes Australes, le Fonds Santé Solid'R et le CHU. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CHU de La Réunion)

La mezzanine du bâtiment central s’est transformée en véritable scène musicale, permettant aux patients, visiteurs, familles et professionnels de s’évader hors du quotidien hospitalier. Certains ont pu profiter quelques minutes, d’autres ont eu le plaisir de participer aux 2 heures de concerts.

Plus de 70 personnes se sont réunies sur la terrasse pour assister aux prestations de Toti et Tine Poppy. Tout au long de l’après-midi, l’ambiance du SAKIFO a fait vibrer les lieux, portée par l’énergie des artistes, des musiciens et par un public particulièrement réceptif.



En parallèle de sa prestation sur la mezzanine, Tine Poppy est également allée à la rencontre des enfants hospitalisés en pédiatrie lors d’une déambulation musicale particulièrement émouvante. Elle a partagé un moment privilégié avec les enfants réunis pour l'occasion ainsi qu'avec les nourrissons, et leurs parents.

Ce passage au plus près des jeunes patients a apporté sourires et douceur, tant aux enfants qu’à leurs familles et aux équipes soignantes.



Ces concerts délocalisés illustrent la volonté du CHU de favoriser l’accès à la culture au sein de l’hôpital et de contribuer au bien-être de celles et ceux qui y vivent, y travaillent ou y sont accueillis.