Culture : les 10e Nuits de la lecture de retour du 21 au 25 janvier 2026

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large. À La Réunion, des événements gratuits sont organisés sur l'ensemble de l'île, menés par le réseau de lecture publique qui compte 76 équipements sur l’ensemble des 24 communes, avec près de 700 agents et un réseau de bibliobus. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Du 21 au 25 janvier 2026, plus de 180 animations dans 45 lieux sur 16 communes invitent au plaisir de lire, écrire et raconter des histoires, jouer, dessiner et créer en médiathèque, bibliothèque, librairie et tiers lieu.

Avec pour thème "Villes et campagnes", cette 10e édition des Nuits de la lecture est l’occasion d’un autre regard sur nos villes et villages, du littoral aux Hauts, et d’arpenter l’île à travers des lectures, ateliers créatifs, expositions, jeux et escape games.

- Lecture scénique, expositions et spectacles -

On note la lecture scénique de Dofé sou la pay kann (médiathèque François Mitterrand, Saint-Denis) ; une exposition retraçant 20 ans d’évolution du paysage réunionnais (bibliothèque intercommunale Alain Lorraine, Saint-Denis) ; un ciné-concert, ode à "Mon île" (médiathèque du centre-ville du Tampon) ; un spectacle de fonnkèr et accordéon, en créole et en français (médiathèque de Sainte-Rose) ; la mise en voix et en danse du poème "L’arbre du sens" (divers lieux sur l’île, voir le programme).

Également au programme : partages de coups de cœur de lecture et dédicaces, proverbes, sirandanes et rakontaz zistoir, slam et poésie, contes en kamishibaï ou interactifs, ateliers sensoriels, concerts et spectacles immersifs, jeux, quiz et blind test…

Autant d’animations sur toute l’île et en ligne, pour tous les publics, qui témoignent de la vitalité de la filière. Elles célèbrent la lecture, fenêtre sur l’ici et l’ailleurs pour dire et réenchanter le monde, faire naître et cultiver l’amour des mots, tout en imaginant des futurs possibles.

Pour retrouver le programme des animations prés de chez vous c'est par ici.