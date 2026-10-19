L'Organisation réunionnaise d’information et d’accompagnement des personnes âgées fête ses 50 ans

L'Organisation réunionnaise d’information et d’accompagnement des personnes âgées fête ses 50. 50 ans d’engagement, de partage et d’actions au service des aînés et de leurs proches. L'évènement aura lieu ce mardi 20 octobre 2026 à partir de 9 heures au centre de ressources santé "Payanké" de Saint-Paul (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Association loi 1901, l’Oriapa a été créée le 15 novembre 1975 par Hélène Majhe, pour valoriser la personne âgée, inciter à la création de clubs de 3 ème âge, former les personnels et responsables de clubs, créer et gérer des établissements d’accueil, aider les personnes âgées en leur faisant connaitre leurs droits et les soutenir dans les démarches à effectuer.

- Quelles sont les activités de l’association Oriapa ? -

Trois activités principales :

- Des actions de terrain (Service Mandataire et Impulsion Gérontologique)

- Un Service Autonomie via l’Oriapa Services

- Une activité médico-sociale (EHPAD "Astéria", 2 Accueils de jour, PFR-Plateforme d’Accompagnement et de Répit, CRT- Centre de Ressources Territorial, Service de Relayage à domicile) Projet en cours :

- Un EHPAD à Bras Panon (ouverture prévue en 2027)

Au service des ainés depuis 50 ans, l’Oriapa agit au quotidien pour le bien-être et le bien vieillir des séniors de toute la Réunion.