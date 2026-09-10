Les Avirons : "A la la Tévelave!" le grand jeu de piste des hauts est de retour ce samedi

C'est une activité à vivre en famille ou entre amis. La commune des Avirons organise une nouvelle édition du Grand Jeu des Hauts, un jeu de piste culturel intitulé "A la la Tévelave !" ce samedi 12 septembre 2026 de 8h à 14h. Cette année, le jeu est consacré aux Hommes et au Tévelave. Cet événement gratuit, ouvert à tous, invite petits et grands à découvrir ou à redécouvrir de façon ludique et conviviale le patrimoine et l'histoire des Hauts de l'île, à travers un parcours mêlant jeu, culture et transmission (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au programme ce samedi 12 septembre au Tévelave :

Un jeu de piste culturel accessible à toute la famille

Petit-déjeuner et cocktail déjeunatoire offerts

De nombreux cadeaux à gagner : entrées au Jardin des Tortues, randonnées scientifiques, nuitées en chambre d'hôtes, paniers surprises

Informations pratiques : Participation gratuite, sur réservation obligatoire au : 06 92 85 34 08 / 02 62 70 93 45

Ce jeu de piste culturel est organisé avec le soutien de l'Union européenne, du Département de La Réunion et de la Région Réunion.