Les jardins de La Réunion s'ouvrent au public le temps d'un week-end

Sur le thème de "la vue", la 23ème édition des Rendez-vous aux jardins, organisée par le ministère de la Culture, se tient les 5, 6 et 7 juin 2026 à La Réunion. De Saint-Denis à Saint-Pierre, de Saint-Leu à Salazie, en passant par Saint-Paul, une quinzaine d’événements est organisée. Jardins créoles familiaux, domaines historiques, jardins botaniques ou encore jardins-forêts urbains s’ouvrent à la visite gratuitement ou à tarif réduit. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Parmi les temps forts, le Jardin Botanique Mascarin, labellisé "Jardin Remarquable" à Saint-Leu propose un week-end complet de visites guidées et d'ateliers sensoriels autour des plantes médicinales endémiques.



À Hell-Bourg, au cœur du cirque de Salazie, la Villa Blanche ouvre son jardin centenaire en compagnie d'artistes photographes et aquarellistes.



À Saint-Pierre, le jardin-forêt de l’Ilet du Centre révèle ses espèces endémiques au cours de visites guidées par un architecte paysagiste.



Le Domaine de Beaubassin à Saint-Denis, jardin à la française aux rosiers Bourbon et camélias, propose quant à lui un troc aux plantes dans un cadre inscrit aux Monuments historiques.



L'édition 2026 se distingue par la place accordée à la création artistique et à la transmission des savoirs. Le FRAC Réunion transforme ses jardins en espace de rencontre entre foire horticole et art contemporain et propose des ateliers autour du végétal, en lien avec les artistes exposés.



Retrouvez l’intégralité du programme et les modalités de réservation sur : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

- Label "Jardin remarquable" : la vallée heureuse labellisée, Mascarin renouvelé -

Le label "Jardin remarquable", a été attribué à deux jardins d'exception du territoire : la Vallée Heureuse, à Saint-Denis, qui reçoit cette distinction pour la première fois, et le jardin botanique de Mascarin, à Saint-Leu, dont le label est renouvelé pour cinq ans.



Créé en 2004 par le ministère de la Culture, le label « Jardin remarquable » distingue des parcs et jardins — publics ou privés, historiques ou contemporains, de toutes tailles et de tous styles — présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique particulier.



Ce label d'État répond à des critères exigeants portant sur la composition des espaces, l'intégration du jardin dans le site, la présence d'éléments remarquables, l'intérêt botanique et historique, la qualité de l'accueil des publics ainsi que le respect des bonnes pratiques environnementales et de la biodiversité. C'est après examen par un groupe de travail dédié que le préfet prononce l'attribution du label.



Pour la Vallée Heureuse, le groupe de travail a particulièrement salué l'intérêt historique et botanique du site, la richesse de ses collections de camélias et de ses espèces endémiques, ainsi que la qualité exemplaire de son entretien dans le respect de la biodiversité. Pour le renouvellement du label de Mascarin, il a mis en avant l'excellence des collections botaniques, l'ouverture de nouvelles collections et les propositions innovantes en matière de médiation et de valorisation de l'histoire du lieu.



Ces deux jardins remarquables sont ouverts au public pour les « Rendez-vous aux jardins », opération nationale organisée les 5, 6 et 7 juin 2026.

- A propos de La Vallée Heureuse -

La Vallée Heureuse est un jardin privé de 6 500 m² situé dans les hauts de Saint-Denis, au Brûlé (830 m d’altitude). Créé au XIXe siècle comme lieu de villégiature, il devient un patrimoine familial en 1939 après son acquisition par le docteur Achille Berg.

Le site se compose de trois espaces : une zone ancienne avec collections de camélias, théiers et azalées autour d’un ruisseau, un plateau central aménagé dans un esprit créole, et une forêt-arboretum en pente.

Cette dernière fait l’objet d’une restauration écologique (élimination d’espèces invasives et réintroduction d’espèces indigènes et endémiques en partenariat avec le Parc national de La Réunion). Le jardin conserve aussi un vestige de forêt primaire humide abritant des espèces endémiques.

- A propos de Mascarin, jardin botanique de La Réunion -

Le jardin botanique de La Réunion est situé à Saint-Leu, à 500 m d’altitude, sur l’ancien domaine agricole du marquis Armand de Chateauvieux, qui y introduit dès 1857 des cultures comme le thé, l’oignon « de Chateauvieux » et les pommes à cidre.

Propriété du Département depuis 1987, le site est transformé en conservatoire botanique puis géré directement par la collectivité à partir de 2014. Il s’étend sur 30 hectares (dont 8 ouverts au public) et rassemble environ 4 000 plantes réparties en collections botaniques (plantes lontan, verger créole, espèces endémiques, plantes aquatiques, caféiers du monde, succulentes, palmiers, orchidées et fougères).

L’ancienne maison de domaine restaurée accueille aujourd’hui des espaces d’exposition et de médiation, combinant patrimoine historique et valorisation de la biodiversité.



