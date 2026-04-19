Les Resto'Acteurs lancent la "resto'Act Cup"

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’accès à l’emploi et de la valorisation des métiers de l’hôtellerie et de la restauration, l’association Resto’Acteurs organise la première édition de la Resto’Act Cup. Un événement dédié à la rencontre entre professionnels du secteur, institutions et personnes intéressées par ces métiers, organisé en partenariat avec France Travail, la Mission Intercommunale Ouest et Vatel Réunion. Cela aura leiu sur Campus Vate à Saint-Gilles de 8h30 à 13 heures (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette journée se veut un moment convivial et dynamique pour faire découvrir les opportunités d’emploi et de formation dans le secteur HCR (Hotels Cafés Restaurants) à La Réunion, tout en favorisant les échanges entre employeurs, institutions et participants.

- Au programme de la journée de la "Resto'Act Cup" -

- Challenges métiers : cuisine, bar et service en salle.

- Rencontre avec nos ambassadeurs métiers.

- Échanges avec des hôtels et restaurants partenaires.

- Ateliers Housekeeping pour découvrir les métiers de l’hébergement.

- Moments de networking et d’échanges autour des opportunités d’emploi.

Cet événement constitue une opportunité privilégiée pour :

- présenter des établissements engagés et nos différents métiers.

- rencontrer de potentiels futurs collaborateurs.

- valoriser notre engagement pour l’emploi local.

- échanger avec les acteurs institutionnels et professionnels du secteur.

Resto’Acteurs est une association de restaurants et hôtels restaurants née en 2018, qui a pour ambition de fédérer les acteurs du secteur HCR à la Réunion (Hôtels Cafés Restaurants) pour engager des actions conjointes et solidaires autour de l’emploi.

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