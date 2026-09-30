Loque américaine : les zones de Trois-Mares, la Plaine des Cafres, Sainte-Marie et La Possession ne sont plus règlementées

La préfecture a levé plusieurs zones règlementées à La Réunion touchées par la maladie de l'abeille et de la loque américaine. Il est désormais possible de déplacer des ruches, des abeilles et du matériel d'apiculture dans les zones de Trois-Mares, la Plaine des Cafres, de Sainte-Marie et de La Possession. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La préfecture précise dans un communiqué de presse que les zones de Trois-Mares, la Plaine des Cafres, de Sainte-Marie et de La Possession ne sont désormais plus considérées comme des zones règlementées pour la maladie des abeilles et de la loque américaine.

Cette levée, intervenue le 24 août 2026, fait suite à celle des zones de la Ravine des Cabris, des Lianes, de Saint-Benoit, de Salazie et de La Montagne.

Les "zones réglementées et les mesures qui leur sont associées" autour de Grand-Bassin. Le déplacement de "ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel et des produits à des fins d'apiculture" reste prohibé à partir de ou vers cette zone règlementée.