Lune de sang : un phénomène rare (malheureusement) pas visible à La Réunion

(Actualisé) La "lune de sang", une éclipse lunaire totale, se produit ce mardi 3 mars 2026, mais ce phénomène rare ne sera pas visible depuis La Réunion. Le pic de l’éclipse a lieu à 14h33 (heure de La Réunion) et à ce moment là l'astre de la nuit sera sous l’horizon, ce qui rend l'éclipse difficilement visible sur notre territoire. L’Amérique du Nord, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les zones ou cette rare éclipse lunaire totale est la plus visible (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les amateurs français de ce type d'événement doivent donc se contenter d’admirer le phénomène en direct via les diffusions en ligne proposées par les différentes organisations astronomiques.

- Qu'est-ce qu'une éclipse totale de Lune ? -

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s’intercale parfaitement entre le Soleil et la Lune, privant cette dernière de la majeure partie de la lumière solaire.

"Pour que la Lune passe dans l’ombre de la Terre, il faut qu’elle soit approximativement sur la ligne Soleil Terre, donc dans le plan écliptique, donc en l’un des points où l’orbite lunaire rencontre l’écliptique", explique dans un document Michel Vignand, fondateur de l'Observatoire des Makes

"Non seulement la Lune doit être alignée avec le Soleil et la Terre, mais elle doit être opposée au Soleil, donc en phase de Pleine Lune", ajoute-t-il

(Images - A.A.R association astronomique de La Réunion)

- Une Lune presque invisible -

On pourrait penser que lors de l'éclipse de la Lune, elle n'est plus visible, mais au contraire, cette dernière va se parer de couleurs allant du rouge au jaune.

Pourquoi ? "Parce que la Terre est entourée d’une atmosphère dans laquelle les rayons lumineux sont déviés. Ces rayons pénètrent dans le cône d’ombre et éclairent la Lune", indique Michel Vignand.

- Pas besoin de lunettes pour observer -

À la différence d’une éclipse solaire, où la Lune masque le Soleil et nécessite une protection visuelle, l’éclipse lunaire est parfaitement sans danger pour les yeux : elle se produit de nuit, le Soleil ne se trouve donc pas derrière la Lune et aucun rayonnement nocif n’atteint les observateurs.

Seulement 2 éclipses totales de Lune seront entièrement visibles de notre île avant 2030 ; le 31 décembre 2028 et le 21 décembre 2029.

www.imazpress.com/[email protected]