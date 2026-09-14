Mafate : une action de prévention à la Nouvelle sur les risques liés à la santé et aux harcèlements

L’association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la santé et aux harcèlements (ARPSH) organise sa quatrième action de prévention qui se déroulera à La Nouvelle (Mafate) le samedi 19 septembre 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association (Photo ARPSH)

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de sensibilisation et d’éducation à la santé, avec un accent particulier sur la santé sexuelle, la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST), ainsi que la promotion de comportements responsables et respectueux.

Au-delà de la prévention, cette action vise également à renforcer l’accès aux droits à la santé pour toutes et tous, en informant la population sur les dispositifs existants, les structures d’écoute, d’accompagnement et de prise en charge, afin de favoriser une meilleure orientation et une égalité d’accès aux soins, même dans les zones les plus isolées.

À travers cette mobilisation, l’ARPSH réaffirme son engagement en faveur d’une société mieux informée, plus inclusive et attentive au bien-être physique, mental et social de chacun.

Cette action de terrain constitue un moment d’échanges, de prévention et de proximité avec les habitants, au cœur du cirque de Mafate.

- Prévention complète : gratuite et anonyme -

L'une des composantes essentielles de cet événement est la possibilité pour tous les participants de se renseigner, de se faire dépister gratuitement et anonymement des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH, le VHB, le VHC, ainsi que de recevoir des matériels de prévention essentiels. Des préservatifs et des brochures informatives seront distribués pour encourager des pratiques sexuelles sécurisées. Nos bénévoles seront également présents pour fournir des informations et répondre aux questions.

- Plusieurs animations -

Pour rendre cette 4ᵉ édition encore plus marquante, nous avons le plaisir de proposer de nouvelles animations sportives, notamment des séances de zumba et de fitness, encadrées par l’équipe de l’ARPSH et des professionnels qualifiés. Le public est invité à profiter de ces démonstrations dynamiques en direct, tout en prenant part à une journée entièrement dédiée à la prévention et à la sensibilisation.

L’ARPSH encourage vivement l’ensemble des habitants de Mafate, de La Nouvelle, ainsi que les randonneurs de passage, à participer à cet événement essentiel pour la promotion de la santé.

Ensemble, mobilisons-nous pour informer, sensibiliser et agir afin de prévenir les risques liés à la santé et aux situations de harcèlement.



• Informations pratiques :

- Date : le samedi 19 sptembre 2026

- Heure : 9h - 16 h

- Lieu : La Nouvelle, Mafate